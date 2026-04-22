A gyárbezárás tervezett időpontja 2026 vége.
Budai Lóránt polgármester szerint eddig hiába várták a kormány ígért segítségét.
A cég bőven túlteljesíti azt a minimumot, amire a kormány a Munka Törvénykönyvével kötelezné.
A kormány is bejelentkezett, bár tőlük nem hangzott el konkrétum.
Miközben egyik kezével a szakképzést teszi a felsőoktatás helyére a kormány, másikkal közpénzt oszt automatizációra - csakhogy, mint a példa mutatja, nem kell munkás ott, ahol automatizáció van.
Az Electrolux háztartási gépgyártó egyik észak-olasz üzeméből Magyarországra helyezik át a hűtűgépgyártás egy részét - jelentette a pénteki olasz sajtó.