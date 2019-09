Biztonságos teret álmodtak Kőbányán

Olyan új közösségi teret alakítottak ki a X. kerületben, melynek létrehozásánál fontos volt, hogy a bűnmegelőzés építészeti szempontjai érvényesüljenek, vagyis a park használói minél nagyobb biztonságban tölthessék ott szabadidejüket.

Hazánkban is szeretnék meghonosítani a világszerte egyre jobban terjedő elveket, melyek építészeti eszközökkel tennék biztonságosabbá mind a közvetlen lakókörnyezetet, mind a közösségi tereket. Ennek jegyében készítette el a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány a LEGYEN TERED elnevezésű projekttervét, egy olyan park létrehozásáról, mely megfelel a majdani felhasználók igényeinek, kulturált környezetet teremt, és biztonságot nyújt a használói számára. Kőbányán az Ónodi – Kolozsvári utca kereszteződésében lévő terület bár eddig is parkként funkcionált, elhanyagoltsága folytán nem töltötte be a szerepét.

A projekt megvalósításához a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács nyújtott anyagi és szakmai támogatást, és mellettük még számos szervezet csatlakozott a kezdeményezéshez. A tervezésben részt vettek a közeli Szent László Gimnázium diákjai, míg a Fővárosi Büntetés - végrehajtási Intézet a kivitelezést segítette. A munkák megkezdése előtt a környékbeliek lakossági fórumokon követhették az elképzelések alakulását, és elmondhatták mit várnak a terület átalakításától.