Ismét trágyaszag terjeng Budaörsön

Belső vizsgálatot indít a fővárosi patkánymentesítés közbeszerzési eljárása ügyében Tarlós István főpolgármester. Trippon Norbert, a Fővárosi Önkormányzat Közbeszerezési Bizottságának szocialista elnöke rendkívüli ülésen tisztázná az ügyet.

A vizsgálat keretében - tekintettel arra, hogy az ügy érdemében a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága rendelkezett hatáskörrel - "meg kell hallgatni majd Karácsony Gergelyt is, aki a döntéshozó bizottság tagja, és aki az RNBH nyertességére szavazott fenntartás nélkül a Bábolna Bio Kft. ellenében" - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben. Ahogyan arról tegnap az Index információjára hivatkozva mi is beszámoltunk : hatályon kívül helyezte a Fővárosi Törvényszék a Közbeszerzési Döntőbizottság budapesti patkánytenderben hozott határozatát, és új eljárásra kötelezte őket a közbeszerzési ügyben. A „A főváros patkánymentes állapotának a fenntartása” címmel kiírt közbeszerzési eljárást az RNBH konzorcium nyerte 2018 nyarán. A tevékenységet 47 évig végző Bábolna Bio Kártevőirtó Kft. már a tenderről szóló döntés ellen jogorvoslatot kért a Közbeszerzési Döntőbizottságtól, mivel álláspontja szerint a nyertes konzorcium referenciái több ponton sem feleltek meg a tenderkiírásnak, és a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő elmulasztotta tisztázni a nyertes ajánlattevő konzorcium által benyújtott referenciák meghatározó tartalmi elemeit. Eredetileg a Közbeszerzési Döntőbizottság elutasította a Bábolna Bio jogorvoslati kérelmét, és ezután a Fővárosi Önkormányzat megkötötte a patkánymentesség fenntartásáról szóló ötéves szerződést az RNBH Konzorciummal. A Bábolna Bio a döntőbizottsági határozat ellen jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszéken, mivel szerinte a Közbeszerzési Döntőbizottság nem értékelte megfelelően az általa benyújtott szakvéleményt, bizonyítékokat, szakmai álláspontját, nem tisztázta megfelelően a tényeket, nem hallgatta meg ennek érdekében a feleket, így téves jogi álláspontra helyezkedett, amikor elutasította a kérelmét. A Fővárosi Törvényszék szeptember 10-én hirdetett ítéletet, melyben hatályon kívül helyezte a döntőbizottság határozatát, és új eljárás lefolytatására kötelezte a döntőbizottságot az ügyben. Szeneczey Balázs szerint a döntés gyakorlatilag a döntőbizottság jogorvoslati eljárását hosszabbítja meg, illetve éleszti fel. A bíróság nem foglalt állást a referenciák megfelelősége, az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség tekintetében, az kizárólag eljárásjogi hiányosságokat állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről - olvasható a közleményben. A főpolgármester-helyettes közölte, az ítélet a Közbeszerzési Döntőbizottságra vonatkozóan tartalmaz kötelezést,. A döntés a megkötött szerződés hatályát nem érinti, a megkezdett célzott intenzív irtás folytatható.