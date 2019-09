Trump megtiltotta a tanúknak, hogy megjelenjenek a képviselőházi meghallgatáson

Új pártot hozott létre a volt olasz miniszterelnök, Matteo Renzi. Ez lényegében a most újra kormányra került Demokrata Párt szétválását jelenti.

Ha azt gondoltuk, hogy Giuseppe Conte második kormányának egy héttel ezelőtti megalakulásával valamiféle nyugalom költözik az olasz belpolitikába, nagyot tévedtünk. Az még nem nagy meglepetés, hogy Matteo Salvini volt belügyminiszter, a jobboldali populista Liga elnöke bejelentette, folyamatosan támadni fogja az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a balközép Demokrata Párt (PD) alkotta kormányt. Nem olyan személyiség, aki beletörődik a vereségbe. Salvini egy múlt hétvégén tartott rendezvényen több tízezer híve előtt kilátásba helyezte, népszavazások megrendezésével akarja megnehezíteni a kabinet munkáját. Elsősorban azt akarja megakadályozni, hogy visszavonják az ő nevéhez fűződő törvényeket. Azokról a jogszabályokról van szó, amelyek kriminalizálják mindazokat is, akik segédkezet nyújtanának a menekültek számára. Itáliában akkor lehet népszavazást rendezni, ha egy erre vonatkozó kezdeményezést legalább félmillióan támogatnak. Salvini szerint azonban ez nem jelenthet gondot, ötmillió aláírást is simán összegyűjtenek. Salvini áskálódása azonban csak az egyik gond. Nem éppen a kabinet egységét szolgálja Matteo Renzi sem. A volt miniszterelnök új párt létrehozását jelentette be, ami de facto a Demokrata Párt kettészakadását jelenti éppen most, egy héttel azután, hogy a párt egy és negyedév után visszakerült a kabinetbe. Renzi az olasz belpolitika nagy reménységének számított, de nem tudott élni a lehetőséggel. 2014 februárjában, belső puccs révén került a demokraták élére, s úgy látszott, húzása bevált, mivel kormánya nagy népszerűségnek örvendett. A reformok emberének mutatkozott, aki a választási reform megváltoztatásáért Silvio Berlusconi volt kormányfővel is összefogott. Kormányfői megbízatása alatt lazított a munkaerőpiaci szabályokon, átalakította a közigazgatást, egyszerűsítette a civil ügyek bírósági tárgyalását, bevezette az azonos neműek élettársi kapcsolatát és számos kisadót törölt el. Renzit ugyanakkor időnként megcsalta politikai szimata. Az általa javasolt alkotmánymódosítást népszavazásnak kellett szentesítenie. Az ekkor már népszerűtlen Renzi teljesen feleslegesen jelentette be: ha a referendum elbukik, lemond. Bár meg volt győződve arról, hogy honfitársai igent mondanak a reformcsomagra, nem így történt, így 2016 decemberében távoznia kellett a kormányfői bársonyszékből. A PD számára tehertétellé vált a személye, de csak azután volt hajlandó lemondani a PD főtitkári tisztségéről, hogy pártja a várakozások alatt szerepelt a 2018 márciusában megrendezett parlamenti választáson. Lemondásától függetlenül továbbra is komoly befolyást gyakorolt a pártra például a képviselők révén: a demokraták honatyáinak jelentős része az ő kiválasztottja volt. Renzit ezért új pártjába a PD több nagyágyúja követheti. Nicola Zingaretti, a PD elnöke az utolsó pillanatig győzködte Renzit arról, mondjon le terveiről, hiába. Az új párt centrista lesz, a PD munkáját irányító Zingaretti viszont a demokraták balszárnyához sorolható. A legnagyobb kérdés az, mi lesz az egy hete hivatalban lévő kormány sorsa? Renzi mindenkit megnyugtatott, marad a kabinetben, s támogatja annak munkáját. Hírek szerint Teresa Bellanova agrárminiszter és Elena Binetti családügyi tárcavezető is csatlakozik az új politikai erőhöz. Renzi új frakciót is alapít, állítása szerint legalább harminc honatya csatlakozhat hozzá. A PD számára azért is drámai Renzi lépése, mert a párt, ha lassan is, de kezdte megközelíteni a közvélemény-kutatásokban a felméréseket vezető Ligát.