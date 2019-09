Ételek is okozhatnak szemviszketést

Az emésztőrendszerben élő baktériumok és az agy közötti kapcsolat régóta ismert és sokat kutatott jelenség.

Becslések szerint az immunrendszer 70 százaléka a belekben található Az itt található baktériumok több módon is hatnak az egészségre: nemcsak az emésztés, de az elme megfelelő működését is befolyásolják. Megan Rossi, a londoni King’s College táplálkozástudományi szakértője, akinek szeptemberben jelenik meg Eat Yourself Healthy (Edd magad egészségesre) című könyve, a New Scientistnek adott interjújában arról is beszélt, a bélflóra egészsége a lelki jóllét, a boldogság szempontjából is fontos – számolt be a Dívány

Megan Rossi úgy véli, a bélflóra nagyobb szerepet játszik az emberi egészségben, mint eddig vélték. A dietetikus az interjúban említ egy kutatást is, amely szerint a túlsúlyos emberek partnereit is jobban veszélyezteti az elhízás, mert a testi érintkezéssel és a közös konyhában „átköltözhetnek” az egészségtelen működésű bélbaktériumok.

A szakember dietetikusi munkája során azt tapasztalta, hogy miután vesebetegséggel küzdő pácienseinek azt ajánlotta, fogyasszanak prebiotikumokat, azaz egészséges bélbaktériumok termelődését segítő alapanyagokat és probiotikumokat, azaz baktériumokat, a vesebajokat okozó, vérben található méreganyagok szintje csökkent, és elmúltak az emésztési panaszaik is. Az ausztrál női szinkronúszócsapat táplálkozási szakértőjeként pedig azt is megfigyelte, hogy a teljesítményük miatt szorongó sportolók bélrendszerével több gond volt.

Nem Rossi az egyetlen, aki állítja, az emésztőrendszerben élő baktériumok, gombák és más mikroorganizmusok összessége, azaz a bélflóra és többi szerv működése között szoros a kapcsolat. A bélrendszer és az agy közötti kommunikációt is régóta kutatják, bebizonyosodott, a jótékony bélbaktériumok képesek az agy érzelmekért és hangulatért felelős részeit ingerelni és a depresszió tüneteit is enyhíteni.

A bélflóra egészségét a táplálkozási szokások befolyásolják. Rengeteg étel segítheti a megfelelő működését, sok pedig rombolja a mikrobiom egyensúlyát. Rossi szerint nem kell hatalmas változtatásokat tenni és szigorú diétás előírásokat követni ahhoz, hogy a bélflóránknak tetsző módon táplálkozzunk. Az emésztőrendszer működésére különösen a növényi ételek hatnak jótékonyan: a növényi rostok mellett legalább harmincféle olyan természetes vegyületet is tartalmaznak, amelyek a lelki jóllét mellett a szív egészségének is használnak és az elhízás ellen is védenek. Ajánlottak a teljes kiőrlésű gabonák, a magvak és mogyorófélék és a gyümölcsök is. Rossi szerint nem véletlen, hogy a csokoládé vagy a bor fogyasztása boldogságérzettel kapcsolódik össze, hiszen ezekben is számos, a bélflórát segítő, ezen keresztül pedig az elme egészségét javító prebiotikus anyag található. Bizonyos esetekben, például antibiotikum-kúra után szükség lehet mesterséges prebiotikumokat és probiotikumokat tartalmazó gyógyszerek, táplálékkiegészítők fogyasztására is.