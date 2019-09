Elkezdődött a MOK rendkívüli nagygyűlése, az orvosok szembesítenék a kormányt a követeléseikkel

„A kamara döntéshozói attól függően határoznak a további és szükséges lépésekről, hogy milyen válaszokat kapnak a nagygyűlésen a kormánytagoktól”.

Több száz orvos várakozott szombat délelőtt a Vasúttörténeti Park remízében, ahova a Magyar Orvosi Kamara hívta tagjaitVan aki családdal, és kutyával érkezett. A nagygyűlésen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Magyar Kórházszövetség, a Magyar Orvosok Szövetsége, a Háziorvosok Online Szervezete, a Magyar Rezidens Szövetség is képviselteti magát. Egyelőre nincs kormányváltó hangulat, bár a kamara belső ellenzéke, az Újratervezés csoport tagjai a belépőknek szórólapot osztogattak. Ők „Mit kíván a magyar orvos” – címmel– egyebek mellett a gyógyítás tisztaságát, a közkiadások növelést, egylépcsős jelentős béremelést, felelős Egészségügyi Minisztériumot. A kezdésig összesen 700 darab szórólapot osztottak szét. Csak néhányan utasították vissza, Kincses Gyula maga adta át a szórólapot Cser Ágnesnek, az EDDSZ elnökének. A terem bal sarkában hátrébb a fogorvosok gyülekeztek, némelyikük zöld trikót visel. Ők egy hete hagyták abbaamelyre a kormány szinte nem is reagált. A kormányt csak Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és Szalay- Bobrovinczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára képviseli. A hallgatóság a beszédek alatt folyamatosan kinyilváníthatja véleményét. A szervezők piros és fehér lapokat osztottak, ezeket kell fölemelniük. Ha a felvetéssel egyetértenek, akkor a fehéret, ha elutasítják, akkor a pirosat. Több mint ezer orvos regisztrált a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által meghirdetett szombati nagygyűlésre. E fórumra várják a magyar orvosok a kormány képviselőit is, hogy követeléseikkel szembesítsék őket. „A kamara döntéshozói attól függően határoznak a további és szükséges lépésekről, hogy milyen válaszokat kapnak a nagygyűlésen a kormánytagoktól”. Az orvosi kamara azzal magyarázza a rendkívüli orvosi nagygyűlés összehívását, hogy a a tavaszi megállapodásuk ellenére sem teljesítette ígéreteit a kormány. „Megszületett az egyezség, letárgyaltuk a bértáblát, és már az aláírásra készültünk, amikor a kormány meggondolta magát, s megállapodásból nem lett semmi. Ennyire becsapva még soha nem voltunk az elmúlt években” – fogalmazott Éger az eseményt beharangozó tájékoztatón néhány napja.