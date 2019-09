Nyertek a szentesi húsfüstölők

A Smoke & Meat BBQ kapta a legjobb idei magyar street food helynek járó díjat a hétvégén az Andrássy úton megrendezett Nemzetközi Street Food Fesztiválon. Ennek nyomán a közönségdíjat is elnyerő szentesi barbecue-műhely képviselheti Magyarországot a Malmőben megrendezendő európai döntőben. Az utcai kifőzdék versenyében nyert még díjat a Say Cheese Budapest, a Zabáljcsak, a Kemencés Pizza, a MaPet Hajdúszoboszló, az Á Table, a Hatlépcsős Étterem és a Borkas is. A hétvégére autómentesített budapesti főutca másik felén az Európai Mobilitási Hét keretében közműcégek és társadalmi szervezetek „mutatkoztak be”, környezetvédő jelszavaikkal némiképp ellentmondva az út másik végén tomboló húsünnepnek.