Závecz: nem akarnak kormányhoz simuló főpolgármestert a budapestiek

Olyan főpolgármestert szeretnének, aki vállalja a konfliktusokat is a kormánnyal a főváros érdekében.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, „aki alkalmas főpolgármesternek, az együttműködést keres a kormánnyal, aki alkalmatlan, mint Karácsony Gergely, az pedig elutasítja az együttműködés lehetőségét és hadállásnak tekinti a főpolgármesteri tisztséget”. Karácsonyék válaszul panasszal fordultak a választási bizottsághoz, mert szerintük jogszerűtlen kampányolással, valamint a választás alapelveinek és tisztaságának megsértésével is gyanúsítható a kormány a miniszter szavai miatt. A kifogást 8:5 szavazati aránnyal elutasította a bizottság, így Karácsony a Kúriához fordult. A Závecz Research felméréséből most kiderült, hogy

a budapestiek többsége nem ért egyet a miniszterrel, és olyan főpolgármestert látnának szívesen a város élén, aki képes konfliktusokat vállalni a kormánnyal Budapest érdekében.

Csupán a fideszesek gondolják azt, hogy érdemes jóban lenni a kormánnyal azért, hogy több támogatást kapjon a főváros. Nagyjából kétszer annyi budapesti gondolja azt, hogy a főpolgármesternek nem kell simulékonynak lennie. A kutatás szerint a fideszesek 63 százaléka és az ellenzékiek 13 százaléka szerint kell a városvezetőnek a kormány kegyét keresnie. A pártnélküliek 28 százaléka gondolja így, azaz ők közelebb állnak véleményükben az ellenzékiekhez. Az ellenzékieknél csak Karácsony támogatói gondolják leginkább úgy, hogy a főpolgármesternek bele kell állnia a kormányba a város érdekeit védve. Ugyanakkor a bizonytalanok, a passzívok, illetve a Tarlóson és Karácsonyon kívül más jelöltet támogatók is inkább konfliktusvállaló személyt látnának szívesebben a főpolgármesteri székben. Az adatok szerint

majdnem ugyanannyi budapesti tartja valószínűnek, hogy a kormány büntetné a fővárost, ha ellenzéki politikus vezetné, mint ahányan nem így gondolják.

Gulyás korábban arról is beszélt, hogy Orbán Viktor és Tarlós István magánemberként kötött megállapodást: körülbelül 1000 milliárd forintot jelent Budapestnek a főváros és a kormány együttműködéséről szóló, 15 pontból álló paktum, aminek része a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának (FKT) létrehozása is. Hogy ezt meg is tenné-e Orbán Viktor, arról az ellenzékiek úgy vélekednek, hogy minden bizonnyal:



58 százalékuk mondta ezt valószínűnek, miközben a kormánypártiak csak a negyede tudja ezt elképzelni. A pártnélküliek egyik fele valószínűnek tartja a az ellenzéki Budapest büntetését, másik felük nem.

Ami érdekes, hogy Karácsony Gergely támogatóinak 60 százaléka mondja azt, hogy a kormány kevesebb pénzt szánna Budapestre büntetésből, ha ellenzéki vezetné. Azaz annak ellenére szavaznának elég sokan az ellenzéki jelöltre, hogy azzal szerintük forrásokat veszítene a város. A másik megoldás: látják a potenciált Karácsonyban, hogy ő ezt a támadást ki tudná védekezni. A felmérés számai azt mutatják, a budapestiek többsége szerint egy főpolgármesternek az a feladata, hogy elérje, akár konfliktusok árán, de Budapestnek szerezze meg azt, ami Budapestnek jár. A felmérés 800 ember megkérdezésével készült, Budapest felnőtt népességét reprezentáló mintán. Az adatfelvételt augusztus 26. és 31. között, telefonon végezték.