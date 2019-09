Most egy német gyárat segített ki a kormány 1,27 milliárd forint közpénzzel

Erről, bár nem lenne kötelező, levélben is tájékoztatták a cég menedzsmentjét.

a szakszervezeti jogok korlátozása miatt

Ismét megpróbálnak bejutni csütörtökön az esztergomi Suzuki-gyárba a Vasas Szakszervezeti Szövetség vezetői. Erről, bár nem lenne kötelező, levélben is tájékoztatták a cég menedzsmentjét. Meg szeretnénk látogatni tagjainkat a gyár területén, erre létező és működő szakszervezetként jogunk van – fogalmazott érdeklődésünkre László Zoltán, a Vasas alelnöke. A Suzuki esztergomi vezetői ezt nem így látják: a Vasas helyi tagszervezetének februári megalakulása óta vitatják annak létezését is, vezetőiket nem engedik be a gyárba. A megalakulás másnapján ráadásul – munkája minőségére hivatkozva – elbocsátották állásából a cégnél 14 éve dolgozó, szakszervezeti titkárnak választott Szakács Gábort. A helyi szakszervezetnek azóta mintegy 300 tagja van, s néhányuknak maga a Suzuki vonja és továbbítja a tagdíját, azt állítva: a levonás még nem bizonyító erejű a tagság meglétére. A Vasas az elmúlt hónapokban több tiltakozó akciót, útlezárást is szervezett, hogy felhívja a figyelmet a munkavállalói jogok csorbulására. Legutóbb pedigMSZP-s aktivisták az egyik gyárlátogatáson. A Suzuki ezt követően állásfoglalást adott ki, amelyben visszautasították a „politikai indíttatású érdeklődést”, és kontraproduktívnak nevezték „a gazdasági élet szereplőinek folyamatos, indokolatlan zaklatását”. Közölték: a Magyar Suzuki Zrt. betartja a hatályos magyar jogszabályokat. Arról nem írtak: ez esetben miért lehetetlenítik el a szakszervezet működését. Eközben a Tatabányai Munkaügyi Bíróságon az elbocsátott Szakács Gábor munkaügyi perben igyekszik elérni, hogy visszavegyék állásába. Elképzelhető, hogy hamarosan –– újabb munkaügyi pert indít a Vasas a Suzuki ellen. Ha nem engednek be minket csütörtökön sem a gyárba, egyenesen a bíróságra megyünk – közölte László Zoltán. A Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatóját, Yoshinobu Abet egyébként múlt héten a mintegy 7 millió taggal rendelkező IndustriAll Europe, és az 50 millió tagot számláló IndustriAll Global főtitkárai is felszólították, hogy tegye lehetővé a Vasas tisztségviselőinek bejutását a gyárba. Hogy ennek eleget tesz-e az esztergomi vezetőség, nem tudni, a Vasas eddig nem kapott választ. Lapunkkal azt közölte a cég: a napokban küldik el a szakszervezetnek a hivatalos válaszukat, előzetesen annak tartalmáról nem osztanak meg információt.