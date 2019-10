Elképesztő katonai parádéval ünnepelték a Kínai Népköztársaság 70. születésnapját

Aztán telefonon sem lehetett vele beszélni.

A New Yorker értesülései szerint Emmanuel Macron francia államfő múlt kedden az esti órákban bejelentés nélkül megjelent az ENSZ-központ melletti szállodában, ahol Haszan Róháni iráni elnök szállt meg, technikusok pedig előzőleg biztonságos telefonvonalat létesítettek közte és Donald Trump között egy tárgyalóteremben, ami ugyanazon az emeleten volt, ahol az iráni elnök szobája is - írja az MTI. Róháni azonban a szobájából sem jött ki, a biztonságos vonalat sem használta, vagyis faképnél hagyta Macront és Trumpot. Macron néhány órával később újra próbálkozott, össze akart hozni hármójuk között egy telefonbeszélgetést, miután Trump beszédet mondott az ENSZ-közgyűlésen, és azt hangoztatta, hogy valamennyi országnak fel kell lépnie Irán ellen, és "felelős kormány nem támogathatja az iráni vérszomjas magatartást." Trump közvetlenül Iránt tette felelőssé a szaúdi olajlétesítmények elleni közelmúltbeli támadásokért. Róháni másnap, szerdán szólalt fel az ENSZ-ben, de nem tett említést Macron próbálkozásáról. Beszédében elutasította a tárgyalást Trumppal, hacsak az amerikai elnök nem vet véget az Irán elleni büntetőintézkedéseknek. Néhány órával később Trump megtiltotta néhány iráni kormányilletékes és családtagjaik beutazását az Egyesült Államokba. A Perzsa-öböl térségében az elmúlt hónapokban egyre feszültebbé vált a helyzet, miután Iránt nehéz helyzetbe hozta az, hogy Washington - ottani szóhasználattal élve - "maximális nyomásgyakorlási kampányt" indított ellene, miután kilépett a 2015-ös atomalkuból, amely korlátozta Irán atomipari tevékenységét. Az európai vezetők közül leginkább Macron törekedett arra, hogy életben tartsa a hathatalmi atommegállapodást. A dpa német hírügynökség ezzel összefüggésben felemlegeti azt, hogy a múlt kedden - a New Yorker által leírt fiaskó előtt - lencsevégre kapták Macront, amint arra utasítja tolmácsát, hogy közölje Róhánival: elszalajt egy lehetőséget, ha úgy hagyja el az Egyesült Államokat, hogy nem találkozik Trumppal.