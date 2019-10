8 ezer mellrákot diagnosztizálnak évente - Így lehetne csökkenteni a halálozások számát

Korai felismeréssel és megelőzéssel lehetne javítani a világon és Magyarországon is magas halálozási arányon. Ma van a mellrák elleni küzdelem világnapja.

Magyarországon a szív-és érrendszeri betegségek mellett a daganatos megbetegedések vezetik a halálozási statisztikákat. A KSH adatai szerinti 2018-ban 131 045 haláleset történt, ennek mintegy negyede, 32 586 rosszindulatú daganatos megbetegedés miatt. Az adatok ijesztőek, a rizikófaktorok csökkentésével és rendszeres szűrővizsgálattal azonban tehetünk azért, hogy a számok ne romoljanak tovább – hívta fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelem világnapja alkalmából a Budai Egészségközpont közleménye.

„Hazánkban évente nyolcezer új mellrákos megbetegedést diagnosztizálnak. A nők 7-10 százalékánál, leggyakrabban a középkorú és idősebb korosztályban (40-60 évesek) jelentkezik, de előfordulhat fiatalabb korban is. Mivel a kezdeti szakasz gyakran tünetmentes, nem lehet elégszer hangsúlyozni a rendszeres mammográfiai szűrővizsgálat és az önvizsgálat fontosságát. Az emlőrák ugyanis a legtöbb rákfajtához hasonlóan kezelhető és gyógyítható, függően attól, hogy mikor fedezik fel” – mondta Kocsis Judit, a Budai Egészségközpont onkológus szakorvosa.

Önvizsgálat

A rendszeres szűrővizsgálat mellett az önvizsgálat is segít a korai felfedezésben. A vizsgálatot célszerű minden hónapban a menstruációs ciklust követő napokban elvégezni. Álljunk a tükör elé és tegyük csípőre a kezünket. Figyeljük meg a mellek formáját, méretét, kontúrját, a mellbimbókat és a bőr változásait. Emeljük fel mindkét kezünket a fejünk fölé, és így is nézzük meg mindezt, valamint azt is, hogy a mell körvonala változik-e. Tegyük tarkóra az egyik kezünket, a másik kezünk három középső ujjának begyével körkörös mozdulatokkal vizsgáljuk át a mellünket. Végezzük el a vizsgálatot álló és fekvő helyzetben, mindkét mellen. Vizsgáljuk át a mellekhez tartozó nyirokrétegeket is a hónaljnál, kulcscsontnál és a szegycsontnál is. Végül pedig préseljük össze a mellbimbót, hogy meggyőződjünk arról, nem váladékozik-e.