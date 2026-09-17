Meghasad a tudat, daganatos betegeknél jó stratégia a tagadás, segít elaltatni a kételkedést a gyógyulásban

Ha mostanában kérdezik, mi történt vele, azt mondja: akasztották a hóhért. Prezenszki Zsuzsanna onkológiára szakosodott pszichoterapeuta (pszichoonkológus) évtizedeken át daganatos betegek ezreit segítette újra a teljes értékű élethez, egy éve pedig a betegek oldaláról is szemlélni tudja a rákbetegséget. Orvosként tisztában van vele, hogy a betegségnek sok racionális előidézője van, úgymint genetikai faktorok, hormonális háttér, de immár saját tapasztalásként harmadik okként a pszichés tényezőket említi.