Az Onkológiai Intézet vezetése reagált az állami és magánellátás kapcsolatát érintő ügyre, miközben az OKFŐ a Népszavával új adatokat közölt az intézet pluszjuttatásairól, az NNI pedig ettől különálló ügyben korábbi eszközbeszerzéseket vizsgál.
Nincsenek tabuk – ez volt a válasza arra, mindenről kérdezhetem-e. Dallos Szilvia mellráktúlélő energikus, derűs személyiség, elragadó jelenség. Rögtön kiderült, miért és mióta olyannyira pozitív ő maga és az énképe, amit a világra sugároz. Nem mismásol, azonnal belevág a közepébe.
Bár az Orbán-kormány a koncentrációban látja az egészségügy fejlesztésének útját, a fideszes polgármesterjelölt most ez ellen küzdene.
Az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület szerint egyre több érv szól emellett.
Ha mostanában kérdezik, mi történt vele, azt mondja: akasztották a hóhért. Prezenszki Zsuzsanna onkológiára szakosodott pszichoterapeuta (pszichoonkológus) évtizedeken át daganatos betegek ezreit segítette újra a teljes értékű élethez, egy éve pedig a betegek oldaláról is szemlélni tudja a rákbetegséget. Orvosként tisztában van vele, hogy a betegségnek sok racionális előidézője van, úgymint genetikai faktorok, hormonális háttér, de immár saját tapasztalásként harmadik okként a pszichés tényezőket említi.
Húsz év alatt 2,5 millió nő életét próbálja megmenteni az Egészségügyi Világszervezet.
Az elmúlt két évtizedben a tüdőrák volt a legelterjedtebb.
A felfedezés fontos mérföldkő az áttéteket képező rák terjedésének megértésében, a tripla negatív emlődaganat legyőzésének új útjait mutatja meg.
Erről a Nature című tudományos folyóiratban jelent meg tanulmány.
Egy kutatás szerint a mellrákdiagnózis után elkezdett mozgás is segíti a túlélést.
A mellszövet regenerálásában nyithat új fejezetet a felfedezés. Nagy segítség lehet olyan mellrákos betegeknél, akiknek el kellett távolítani a mellszövetét.
Nők, akik a keserves kemónál is fájdalmasabbnak élték meg a hajuk elvesztését. Most mindegyikük elégedettebb, mint a betegsége előtt. Az eltávolított, majd helyreállított mellüket hennával megfestve kamera elé álltak, hogy megmutassák, van élet a mellrák után is. Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Íme hat sors, hat bátor nő harca a kór ellen.
Korai felismeréssel és megelőzéssel lehetne javítani a világon és Magyarországon is magas halálozási arányon. Ma van a mellrák elleni küzdelem világnapja.
Egy agresszív típusú emlődaganat fehérjéinek elpusztítására alkalmas nanorészecskéket fejlesztenek kínai kutatók.
A lombikbébi-eljáráshoz használt erős hormongyógyszerek 40 éves kor felett növelhetik a mellrák kockázatát - derült ki egy nagyszabású dán tanulmányból.
Nem növeli a mellrák kockázatát az éjszakai műszak – derítették ki egy nagyszabású, tíz éven át tartó kutatásban a londoni Rákkutató Intézet szakemberei, akik a British Journal of Cancer című folyóiratban mutatták be eredményeiket.
Kevesebb zsír és több zöldség, gyümölcs fogyasztása csökkentheti a mellrák miatti halálozás kockázatát - derült ki egy amerikai kutatásból.
Az emlőrák a fejlett országokban, Magyarországon is, a második leggyakoribb rosszindulatú daganat, és a daganatos halálokok között is harmadik helyen szerepel. Rendszeres szűrővizsgálattal azonban egész korai stádiumában fel lehet fedezni, és akkor jó eséllyel sikeresen gyógyítható is.
A korán kelő nőknél kisebb eséllyel alakul ki mellrák - idézte a BBC hírportálja egy új brit kutatás megállapítását.
Kis mértékben növelheti a mellrák kialakulásának kockázatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsfélét, például szalonnát és kolbászt - állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint egymillió nő adatait használta fel.
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, ilyenkor sok programmal igyekeznek felhívni a figyelmet a az egyik leggyakrabban előforduló női daganattípusra. Hazánkban évente több mint 7500 új esetet diagnosztizálnak, sokan mégsem ismerik a tüneteket, és nem tudják, mit tehetnek, hogy időben észrevegyék a kialakulását.
A mammográfia az egyetlen biztos módja a mellrák korai kimutatásának, ezért nagyon fontos, hogy az érintett, 45-65 éves nők eljárjanak az éves szűrésekre - közölte az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület elnöke hétfőn.
Először sikerült teljesen daganatmentessé tenni egy előrehaladott és már áttétes mellrákban szenvedő nőt egy áttörő terápiával, amely a beteg saját immunrendszerének erejét használta fel a daganatok elleni küzdelemben - adta hírül az MTI a The Guardian című brit napilap honlapja alapján.
Az orvosok régóta azonosítják a BRCA1 és a BRCA2 génmutációkat az emlődaganat fokozott kockázatával, amerikai kutatók azonosítottak egy másik, a szervezet belső órájának szabályozásában szerepet játszó gént, amely hatással lehet az emlőrákra - írta az MTI.
Mellrák. Hétköznapi eset, hiszen minden kilencedik nőnek ez a sorsa. De egyedi annak, aki átéli. (...) ilyenkor már semmi nem olyan, mint "azelőtt". Sem fejében, gondolataiban, sem fiziológiáját tekintve, sem külső megjelenésében.
Rózsaszín fénnyel világították meg a Lánchidat szombat éjjel, hogy így hívják fel a figyelmet a mellrákos betegekre és a betegség elleni küzdelemre. A program keretében tegnap megtartották a Rózsaszín Lánchíd séta - Egészség hídja elnevezésű sétát is. A fényinstallációt és a sétát a Női Egészségmegőrző Program és az Egészség Hídja a Mellrák Ellen Összefogás közösen szervezte.
Előrehaladottabb állapotban veszik észre, ráadásul agresszívabb is a mellrák a férfiak esetében, mint a nőknél - mondja a Semmelweis Egyetem Onkológiai Központjának vezetője.
Budapesten ismét egész napos programmal hívták fel a figyelmet a mellrák megelőzésének fontosságára. A nap kiemelt eseménye az volt, amikor a több ezer résztvevő rózsaszínű lufikkal sétált át a Lánchídon.
Ismét sétával hívták fel a figyelmet a mellrák megelőzésére. A menet résztvevő az összefogás jelképeként rózsaszín léggömböket engednek fel.