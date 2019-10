Mészáros-barát szezonzárás Balatonszemesen

A jelek szerint nem veszi biztosra a balatonszemesi vezetés a választási győzelmet: csütörtökön rendkívüli ülést tart a testület, ahol az egyetlen napirendi pont a nemrég Mészáros-közelbe került kemping rendezési tervének módosítása.

Immár közel egy éve tudható, hogy luxusszállodát és villaparkot építenek a balatonszemesi Vadvirág kemping területén. A hatalmas vízparti telek tavaly márciusban került – a hitelező bankokon keresztül – egy Mészáros Lőrinchez közeli befektetőhöz. Ahhoz, hogy az ingatlan sokkal többet érjen a beruházó számára, kellett a helyi önkormányzat közreműködése is. Az elvileg független, de a Fidesznek kampányoló Takács József vezette testület nem is habozott: a kemping területét és az előtte lévő parti sávot kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, megnövelve a beépíthetőséget és az épületmagasságot. Takácsnak nem ez volt az első feltűnően barátságos gesztusa Mészárosék irányába: ahogyan arról korábban beszámoltunk, a déli parti vasút felújítása idején jelképes összegért bocsátotta a Déli-part 2016 Konzorcium, vagyis az R-Kord Építőipari Kft., a V-Híd Zrt. és a Swietelsky Vasúttechnika Kft. rendelkezésére a település egyik, azóta is csak részben rekultivált parkját (a V-híd és az R-kord a Mészáros-cégbirodalomhoz tartozik), ahol nagymértékű fairtást is végeztek, hogy az építési törmeléket tárolni tudják.

A Népszava információi szerint a csütörtöki testületi ülésen az egyetlen nevesített tartalmú napirendi pont a „Vadvirág kemping területére vonatkozó rendezési terv módosítása, partnerségi egyeztetés lezárása, környezeti értékelés véleményezésének lezárása”. A lapunkhoz forduló helyiek félelme szerint ezen az ülésen hagyják majd jóvá a képviselők a kormányzati támogatást élvező befektetők újabb kéréseit – más indoka ugyanis nem nagyon lehet, hogy miért kell a kistelepülés hosszú távú sorsát meghatározó óriásberuházásról a jelenlegi képviselő-testület és polgármester megbízatásának utolsó pillanataiban dönteni. A testület a meghívó szerint nyílt ülésen dönt, a polgármester és köre ugyanakkor a közelmúltban lépéseket tett annak érdekében, hogy szűkítse a helyi nyilvánosságot: szeptemberben olyan határozatot fogadtak el, amely gyakorlatilag megtiltja a Balatonszemes név használatát, ezzel pedig megbénították a Balatonszemesen most – aktuális című, 3 ezer fölötti tagságú Facebook-fórum működését, amely a szemesi közélet legfontosabb fóruma volt (a településen mintegy 1600-an élnek, emellett azonban van még 1500 nem szavazó, de adót fizető nyaralótulajdonos is). Érdekesség, hogy a bezárt fórum utódjaként létrejött Faluszemesen most (aktuális) elnevezésű csoportnak már 2400 tagja van. Takácsnak a fentieken túl volt másik botrányos ügye is a közelmúltban: idén június elején derült ki, hogy egy olyan „bűnmegelőzési egyesület” terjesztette a drogot éveken át a déli parton, amelyet a szemesi polgármester veje vezet, és amely rendszeres anyagi támogatást kapott az önkormányzattól – többek között egy gépkocsi megvásárlásához, amit a drogterjesztéshez is használtak. A Balatonszemes-Balatonőszöd Bűnmegelőzési Egyesület, elnökét, a 28 éves E. Istvánt – Takács kisebbik lányának a férjét az eset után őrizetbe vették. A polgármester mindenesetre igyekszik pozitív hírekkel is jelentkezni: október 12-én 16 órára – vagyis órákkal az önkormányzati választás kezdete előtt - „Piknikkel egybekötött baráti beszélgetést” (a gyakorlatban inkább ingyenes ételkóstolást) szervez a művelődési házba. A Fidesz ismert színvilágát használó plakát nem rejti véka alá, hogy mi a rendezvény célja: a szöveg a „Szavazzon a Mi Szemesünk” programra és képviselőire!” mondattal és a polgármester fotójával zárul.