Takaró Mihály mellett felesége is dolgozhatott az új Nemzeti Alaptanterven

Középiskolai tanári teendői mellett jutott ideje teljes állásban, havi félmillióért a kerettantervek kidolgozására is.

Takaró Mihályné Palágyi Márta a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium magyar-történelem és vallástanára, de szakértőként gyakori vendég férje M5-ön futó műsorában is. Igaz, ott rendre a férjéhez való kötődése említése nélkül, T. Palágyi Mártaként harangozzák be, és ugyanezen a néven adott elő például Trianon tanításának lehetőségeiről a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei történelemtanároknak szervezett táborában is. Takaróné az OH megbízásából 2019. május 15. és július 31. között heti 40 órában látta el a munkát,

havi bruttó 480 ezer forintért, miközben középiskolai tanárként is maradt ideje dolgozni.

Az OH hosszú és kellemetlenkedéstől nem mentes procedúra végén osztotta csak meg a 45 fős, zömében gyakorló közép- vagy általános iskolai tanárokból álló névsort. A lap szerint ebben azért Takaró Mihály feleségén és a korábban már megnevezett két szakértőn – Péterffy Balázson, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettesén és Lebanov Józsefen, az Emmi köznevelési helyettes államtitkársága stratégiai főosztályvezetőjén – túl is akadnak érdekes nevek. Például a Fidesz volt országgyűlési képviselőjéé és erzsébetvárosi választókerületi elnökéé, Rónaszékiné Keresztes Monikáé, aki lassan egy éve az Emmi zenei nevelésért felelős miniszteri biztosa, vagy Veres Pálé, aki azon túl, hogy Miskolc nagy múltú középiskolájának, a Földes Ferenc Gimnáziumnak az igazgatója, a megyeszékhely összellenzéki támogatottsággal bíró polgármesterjelöltje is. Veres szerint konstruktív szakmai munka folyt a bizottságban, de titoktartási kötelezettsége miatt nem osztott meg arról részleteket a hvg.hu megkeresésére.