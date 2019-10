A francia belügyminiszter elismerte a hiányosságokat a párizsi késelés kapcsán

És azt skandálják, hogy maszkot viselni nem bűn. Vasárnap is tízezrek vonultak utcára.

A rendőrök vasárnap egy helyen könnygázt vetettek be. Az intézkedés nem volt indokolt, mert a tüntetők békésen meneteltek.

A tüntetők a zuhogó esőben meneteltek a belváros felé az MTI szerint, miután a bíróság másodszor is elutasította a maszkviselés tilalma elleni beadványukat. A kormányzó pénteken jelentette be, hogy szombattól tilos lesz az arc eltakarása az engedély nélküli tüntetéseken. A legfelsőbb bíróság azonban még októberben tárgyalja 24 parlamenti képviselő beadványát, amelyben a képviselők elutasítják, hogy Carrie Lam hongkongi főkormányzó a törvényhozás megkerülésével, a szükségállapotra vonatkozó törvény alapján tiltotta be a maszkok viselését. Szombaton az egész metró- és vonatközlekedés szünetelt Hongkongban , sok áruház és bevásárlóközpont is zárva tartott. Vasárnap 94 metróállomást megnyitottak, a tüntetők esernyővel, sokan a tilalom ellenére maszkban meneteltek az utcákon.