Ferenc pápa megnyitotta az Amazonas térségének szentelt vatikáni püspöki tanácskozást

"A minden mást tönkretevő érdekek gyújtotta tűz pusztított az Amazonas térségében" - mondta a katolikus egyház feje.

A pusztító nyereségvágy és anyagi érdek áldozatainak nevezte a világ eltűnésre ítélt népeit, kultúráit és térségeit Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában vasárnap bemutatott misén, amellyel megnyitotta az Amazonas térségének szentelt vatikáni püspöki tanácskozást. Ferenc pápa homíliájában az isteni szeretet életet adó tüzéről beszélt. Szembeállította azokkal a lángokkal, amelyek az emberek világában mindent elpusztítanak és tönkretesznek, "népeket és kultúrákat falnak fel". Az argentin pápa megjegyezte, a történelem során az evangelizációt túl sokszor helyettesítette már a gyarmatosítás. A katolikus egyházfő úgy vélekedett, korunkban is a hatalomvágy és pénzéhség "új gyarmatosítással" fenyeget. "A minden mást tönkretevő érdekek gyújtotta tűz pusztított az Amazonas térségében" - utalt Ferenc pápa a brazíliai erdőtüzekre. Hozzátette, ugyanez a pusztítás megy végbe, amikor egyesek kizárólag egyéni vagy az őket képviselő szűk csoport céljai megvalósítására törekednek, "felégetve a diverzitást, hogy mindenki és minden egyforma legyen". A Szent Péter bazilikában pontifikált misén az Amazonas térségében élő etnikai csoportok és törzsek is képviseltették magukat, köztük indios bennszülöttek színes tolldíszes fejfedővel. Az ünnepélyes szertartás nyitotta meg a Vatikánban október 27-ig tartó rendkívüli szinódust. A püspöki tanácskozás a pápa által kijelölt témát vitatja meg és záródokumentummal iránymutatásokat dolgoz ki. Az Amazonas-térség szinódusa az Új utak az egyház és az integrált ökológia számára címet kapta: az esemény egyházi és környezetpolitikai szempontból is aktuálisnak számít, annál is inkább, mivel a latin-amerikai területről a Vatikánba érkezett több mint kétszáz püspök kilenc országot, mintegy 34 millió lakost és 390 különböző nemzetiséget képvisel. A szinóduson szó lesz a Ferenc pápa szóhasználata szerint a "világ peremén" található közösségekről, a migrációról, a természeti kincsek kizsákmányolásáról és ezek társadalmi hatásairól. Az Amazonas térségének problémái nem korlátozódnak a világ szűk részére, hanem egész Földünket érintik - kommentálta az olasz katolikus sajtó a szinódus megnyitását.