A török hadsereg készen áll a háborúra, behatolnak Szíriába, hogy kiszorítsák a kurd fegyvereseket

Nem tudni egészen biztosan, hogy Törökország megkezdte-e a hadműveletet, de hogy készen áll rá, az biztos.

A török hadsereg megkezdte a behatolást Északnyugat-Szíriába – jelentette a Bloomberg hírügynökség egy névtelenül nyilatkozó török illetékesre hivatkozva. A tisztségviselő részletekbe nem bocsátkozott. A Reuters hírügynökségnek egy török forrás azt mondta, hogy a művelet még nem indult meg, de a csapattelepítést már befejezték, és az utolsó előkészületek folynak. Sajtójelentések szerint Akar Hulusi védelmi miniszter közölte, hogy „jelen pillanatban zajlik a katonák átcsoportosítása a határhoz és a felkészülés a hadműveletre”. Fahrettin Altun, a török elnöki hivatal kommunikációs igazgatója kedden a Washington Postban megjelent cikkében és Twitter-üzenetében is azt írta, hogy a török hadsereg a vele szövetséges szíriai lázadókkal együtt hamarosan bevonul Szíriába. Közben hírügynökségek arról adtak hírt, hogy Északnyugat-Szíriában tevékenykedő lázadók buszkonvojai érkeztek a határ menti törökországi településekre, hogy felkészüljenek a török erőkkel együtt indítandó invázióra.



Törökország Északkelet-Szíriában, az Eufrátesz folyótól keletre akarja végrehajtani hadműveletet a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) kurd fegyveres koalíció ellen. A szervezet mintegy 480 kilométer hosszan tartja fennhatósága alatt a határ szíriai oldalát. A Kurd Népvédelmi Egységek (YPG) alkotják az SDF gerincét. Az YPG az Egyesült Államok legszorosabb szövetségese volt az Iszlám Állam elleni harcban. Ankara szerint azonban a szervezet biztonsági fenyegetést jelent, mert szerinte a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szakadárjainak szíriai szövetségese. A török hadsereg egy ötezer fős kommandós egységet küldött az északkelet-szíriai határra a küszöbönálló hadművelet előtt – értesült az MTI összefoglalója szerint a török sajtó szerdán. A török katonai beavatkozás első célkitűzése az, hogy ellenőrzése alá vonja a délkelet-törökországi Akcakaléval szemben található Tell-Abjad, valamint 120 kilométerrel keletebbre, a Ceylanpinarral szemben fekvő Rász-el-Ain városát. Törökország páncélosokat is küldött a szóban forgó térségekbe, de ezek számát nem közölte a sajtó, ám úgy vélik, hogy a hadműveletet valószínűleg a tüzérség indítja meg. A hírek szerint a határra érkezett még a törökbarát, korábban Északnyugat-Szíriában harcoló ellenzéki fegyveresek néhányezres csoportja is. Az egyelőre tisztázatlan, hogy a török légierő használni tudja-e majd az északkelet-szíriai légteret. Annyit mindenesetre tudni, hogy a hadsereg harci repülőgépekkel és helikopterekkel, valamint fegyveres drónokkal is készült az offenzívára. Az SDF milicistáinak száma mintegy 30-50 ezerre tehető.



Cavusoglu: Ankara tájékoztatni fogja a hadműveletről az érintett feleket

A hivatalos látogatáson Algériában tartózkodó Cavusoglu külügyminiszter török beszámolók szerint szerdán azt mondta, hogy Ankara a nemzetközi jog keretében minden érintett felet, köztük Damaszkuszt és az ENSZ-t is tájékoztatni fogja a hadműveletről. Sajtótájékoztatóján aláhúzta, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának vonatkozó határozatai biztosítják a jogot a beavatkozásra. A török diplomácia vezetője hozzátette: fontos hadművelet lesz ez a térség számára, szavatolni fogja a Törökországban és a környező államokban tartózkodó menekültek hazatérését. Hozzátette: a hadművelet kizárólag a terroristák ellen irányul. Erdogan török elnök a közelmúltban többször jelezte: Törökország elégedetlen az Egyesült Államokkal az SDF területein közösen tervezett biztonsági övezet kialakításának előrehaladásával, ezért Ankara rövid időn belül hadműveletet indít a térségben. Az amerikai erők hétfőn megkezdték a kivonulást a térségből, megnyitva az utat a török offenzíva előtt. Az SDF szerint az Egyesült Államok ezzel "hátba szúrta" szövetségeseit.



Általános mozgósítás a kurdok lakta területeken

Szíriában általános mozgósítást rendeltek el a kurd hatóságok a török offenzíva veszélye miatt. Az Észak- és Kelet-Szíria Autonóm Adminisztrációjaként ismert félautonóm kurd intézmény közleménye szerint az általános mozgósítás három napig tart. „Felszólítjuk népünk minden tagját, minden népcsoportot, hogy induljon a határtérségbe (...), gondoskodjon az ellenállásról ebben a kényes történelmi pillanatban” – áll a közleményben. A kurd hatóságok egyúttal felszólították a nemzetközi közösséget, hogy teljesítse kötelességét, mert a kurd népet humanitárius katasztrófa fenyegeti. Szíria eltökélte, hogy „minden törvényes eszközzel” útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán egy szíriai külügyminiszteri forrást az arab ország közmédiája. A kormány „magához öleli tékozló fiait, ha megjön ismét az eszük” – tette hozzá a külügyminisztériumi tisztségviselő nyilvánvalóan a szíriai kurdokra utalva.

Irán hadgyakorlatot kezdett a török határnál

Közben Irán előre be nem jelentett hadgyakorlatot kezdett a török határnál, az ország északnyugati részén – írja szintén az MTI. A műveletekben szárazföldi csapatok, gyorsreagálású erők és a szárazföldi hadsereg helikopterei is részt vesznek. Haszan Róháni iráni elnök önmérsékletre kérte szerdán Ankarát, és azt is kérte Törökországtól, hogy tartózkodjon a katonai beavatkozástól. Az iráni elnök szerint az amerikai erőknek teljesen el kellene hagyniuk a térséget. „Törökország okkal aggódik a déli határa miatt. Úgy véljük, az lenne a helyes, ha ezeket az aggályokat el lehetne oszlatni. Az amerikai csapatoknak el kell hagyniuk a térséget. A szíriai kurdoknak pedig a szíriai hadsereget kellene támogatniuk” – mondta Róháni. Törökországgal ellentétben Irán – akárcsak Oroszország – Bassár el-Aszad szíriai elnököt támogatja a több mint 8 éve tartó szíriai konfliktusban.