Sorsok pályaudvara

„Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen!” – áll Budapest első, fogyatékossággal élő emberek alapította vendéglátóegységének filozófiájában. A Nem Adom Fel Kávézó és Étterem a Nagykörúttól néhány percre, a Magdolna utcában nyitotta meg kapuit 2016-ban, és filozófiájának azóta is töretlenül eleget téve működik. A tíz évvel ezelőtt alapított Nem Adom Fel Alapítvány és a Nem Adjuk Fel Szociális Szövetkezet közös együttműködésében létrejött kávézó és étterem már első pillantásra is barátságos hangulatával, finom ételeivel és kávéival várja a betérő vendégeket, akik többnyire legalább akkora mosollyal távoznak a helyről, mint amekkora az ott dolgozók arcán virít. A felszabadult, vidám, előítéletmentes légkör megteremtése az alapítók nem titkolt szándéka volt, mivel a kávézóban főként megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak. S az évek során – bizonyára a jó hangulatnak is köszönhetően – a hely mondhatni kulturális csomóponttá is nőtte ki magát, tekintve a sokszínű programkínálatot, amelyet hétről hétre megtapasztalhatunk: rendszeresen teret adnak filmkluboknak, író-olvasó találkozóknak, koncerteknek; a kínálat lefedi a mély beszélgetéseket, előadásokat és a könnyed kikapcsolódási lehetőségeket. A kávézó és étterem vendége volt többek között Szamosi Zsófia, Eperjes Károly, Rudolf Péter, Gárdos Péter, Erdős Virág, Vecsei Miklós, Thuróczy Szabolcs és Parti Nagy Lajos. Fellépett már a Budapest Bossanova Quartet, Herczku Ágnes és Nikola Parov, valamint Kárász Eszter Edith Piaf sanzonestjét is előadta. A helyszín számos igénynek eleget tesz, és akadálymentes rendezvények számára is megfelelő. A hónapban is érdemes lesz betérni, mert sokszínű programkínálattal készülnek, mindenki kedvére válogathat a heti két-három rendezvény sorából: többek közt vetítik az Egyszer volt című portréfilmet Babos Gyuláról október 7-én, majd október 15-én a Talány Akusztik ad koncertet, másnap Dr. Beregszászi Márta gyermekgyógyász tart előadást a cannabis egészségre gyakorolt jótékony hatásairól, október végén pedig a bluesé lesz a főszerep, Fekete Jenő és Szabó Tamás együtt lép színpadra. A kávézó és étterem programjaival – valamint fennállásával is – azt üzeni a világnak, nem szabad feladni, s hogy egy mosollyal minden kicsit könnyebb; ráadásul a tolerancia, az egymásra figyelés nem is az ördögtől való. Ez a hitvallás ott kering a levegőben, s minél gyakrabban térünk be, egyre inkább a sajátunkká válhat.