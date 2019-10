Európa későn ébredt – A retorikai támogatás már nem sokat segít a kurdoknak

Nemzetközi sajtószemle, 2019.október 15.

Independent Az új budapesti főpolgármester megmutatta, miként lehet legyőzni az olyan autoriter populistákat, mint Orbán Viktor. Ezt a glasgow-i Kaledónia Egyetem egyik professzora írja, kiemelve, hogy a kimagasló győzelem bizonyítja: a helyi politika országos keretekben is hathat, illetve hogy képes összefogni egy széttagolt ellenzék. Európa, benne a britekkel pedig megtanulhatja, hogyan kell visszaverni a populista, tekintélyelvű kormányok bántó befolyását. 30 éve Kelet-Európában hasonló, széleskörű összefogással nyertek az ellenzékiek. Karácsony eredménye pedig követi az isztambuli és varsói sikert, vagyis az ellenzéki tömörülések a nagyvárosokban le tudják váltani a tekintélyelvű pártokat. A magyar és a török kormánypárt mindent behálózó propaganda gépezete ellenére is. A Fidesz és a török kormánypárt, az AKP támadást indított a szólásszabadság ellen, saját többsége érdekében átalakította a választási rendszert és osztogatott, hogy megszilárdítsa szavazóbázisát. De hosszú távon nem lehet megtartani a hatalmat egy-egy zsák krumplival vagy tüzelővel. A magyar eredményből az látszik, hogy a politika központja a helyi szintre tevődik át. Ám Karácsony országos üggyé tette Budapest irányítását és ily módon cáfolta a kormánypárt állítását, miszerint a főváros renegátnak számít a rendszeren belül. A magyarok eltávolodtak a zavaros ideológiai politizálástól. A hivatalos politika 4 éve rájátszik a migrációra és azt állítja, hogy csakis a Fidesz képes képviselni a nemzetet. De most már megvannak számlálva a napjai annak a tételnek, miszerint az ország veszít, ha a párt kudarcot vall. Budapest és több más város lakói kinyilvánították, hogy olyan politikára tartanak igényt, amely reményt ad és mozgósít, nem pedig megriaszt és leszerel. Természetesen, a küzdelem megy tovább. A részvétel nem érte el az 50 százalékot és sok helyen maradt a fideszes ellenőrzés. Karácsonynak megvan a karizmája és a többsége is ahhoz, hogy egyben tartsa a szövetséget. De ettől még nem biztos, hogy az összefogás egységes mozgalommá tud válni, hogy majdan leváltsa a Fideszt. Az új polgármestereknek gyorsan lépniük kell, hogy feltárják a korrupciógyanús ügyeket, főleg az infrastruktúrára fordított uniós támogatások felhasználása kapcsán. Az OLAF ehhez már segítséget adott Orbán veje ügyében. De érdemes körülnézni az 1. kerületi ingatlanpanamák kapcsán is. A tét mostantól az, hogy fennmarad-e az ellenzéki platform a 2020-as választásokig, hogy a fővárosi polgármester képes-e befolyásolni az országos politikát is. Ehhez nem csupán a Fidesz-gépezet ellen kell küzdenie, hanem meg kell változtatnia az ellenzéket is, hogy az erős és egységes legyen, és így tartós sikereket arathasson. Az új budapesti főpolgármester megmutatta, miként lehet legyőzni az olyan autoriter populistákat, mint Orbán Viktor. Süddeutsche Zeitung A választási eredmény még a magyar ellenzék legderűlátóbb várakozásait is felülmúlta, bár az előrejelzések leginkább attól függtek, az adott intézet mennyire áll közel a kormányhoz. Mindenesetre Budapesten akörül szóródtak a jóslatok, hogy Karácsony szoros vereséget szenved, illetve nagy zakót fog kapni. Aztán fölényesen verte Tarlóst. Még olyan kerületekben is, amelyek különösen konzervatívnak számítanak. De nem csupán a főváros lesz liberális-zöld sziget Orbán illiberális demokráciájában, hanem más, jelentős városok is. A Fidesz stratégiái a befeketítésre, illetve a szavazók személyes jólétére alapoztak: Budapesten receptkönyvet és krumplit osztottak a népnek, a zsákra ráragasztva a kérdéses jelölt arcképét. De ez sem segített, mert jött a Borkai-eset és az éppen nem erősítette a képet, miszerint a párt a keresztény-nyugati értékek őrzője. Elemzők szerint a botrány miatt a hatalom főleg a liberális fővárosban vesztett sok voksot. Egyébként Karácsony maga is baloldali populizmusnak minősítette az irányvonalát