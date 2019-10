Kiharcolták a megállapodást az ecuadori tüntetők

Nemzetközi sajtószemle, 2019. október 14.

New York Times/Washington Post/AP A Fidesznek kiábrándító eredményt hozott ugyan a választás, elemzők mégis abból indulnak ki, hogy Orbán Viktor kitart harcias stílusa mellett, ideértve a keményen migrációellenes politikát, az erősödő uralmat a média felett, valamint a hatalom központosítását a miniszterelnöki hivatal révén. A tudósítás kitér arra, hogy az ellenzék elvette Budapestet a Fidesztől, noha az eddigi polgármestert támogatta a kormányfő. Azon kívül győzelmet aratott 10 megyei városban, a 23-ból, szemben a négy évvel ezelőtti hárommal. A részvétel megközelítette az 50 százalékot, amire nemigen volt példa a rendszerváltás óta.

FT Csapás Orbán Viktor számára, hogy pártja a jelek szerint búcsút mondhat a budapesti polgármesteri széknek. Ez az első nagy kihívás azzal szemben, hogy a politikus egyre inkább befolyása alá vonja a közintézményeket. A nacionalista miniszterelnök 2010 óta nem részesült ekkora dorgálásban. Karácsony győzelme egyben igazolja az ellenzéki összefogás helyességét. Juhász Attila a Political Capitaltől azt mondja, az eredmény azért lényeges, mert a főváros adja a legnagyobb közvetlen választási felhatalmazást a magyar politikai rendszerben. Ráadásul ezúttal az sem számított, hogy évek óta tart a gazdasági növekedés. Viszont várhatóan lökést ad az ellenzéknek a korábbi hét vereség után. Orbán azt emelte ki, hogy a Fidesz továbbra is 50 százalék fölött szerepelt, és hogy a szavazás nem Budapestről szólt. De az ellenzéki erők megszerezték a hatalmat 10 nagyvárosban is. A verseny olyan mocskos volt, hogy arra nem akadt példa a szocializmus bukása óta. Borkai ugyan nem bukott bele a róla készült videóba, de általános a vélemény, hogy a kiszivárgott felvétel mozgósította az embereket. Megfigyelők különben arra számítanak, hogy a kétharmad birtokában a Fidesz korlátozni fogja az önkormányzatok jogkörét. Ám Juhász Attila szerint ennek van kockázata Orbán számára, mivel ha megpróbálja működésképtelenné tenni Budapestet, akkor még inkább maga ellen fordíthatja annak lakóit.

The Times Magyarország erős embere búcsút inthet a főváros ellenőrzésének, és ez az egyik legnagyobb kudarc pártja számára az utóbbi 9 évben. Budapesten egy nagy ellenzéki szövetség nyert, akárcsak több más jelentős településen. Orbán csaknem egy évtizeden át uralta a magyar politikát, de ez az első alkalom, hogy egységes fronttal került szembe. A Fidesz 2010 óta átírta a választási szabályokat, megzabolázta a sajtó jó részét, és fojtó fogásba vette a közintézményeket. Az ellenzéki összefogásnak a mostani az első eredménye, és ez pofon a miniszterelnöknek. Pedig úgy indult, hogy az egész csupán próbálkozás lesz, mármint hogy a kormánypárttal szembenálló erők legalább valami halvány reményt életben tartsanak a 3 év múlva esedékes parlamenti választás előtt. Viszont ezek a pártok igyekeztek úgy feltüntetni a szavazást, hogy az egyfajta népszavazás az orbáni uralommal szemben. A magyarok 56 százaléka szerint ilyen piszkos hadjárat emberemlékezet óta nem zajlott, de az ellenzék kezébe került az öt nagyváros közül négy, a Fidesznek csupán Debrecen maradt meg. Az eredményt a jelek szerint befolyásolta a Borkai-botrány. (Győr sorsa a tudósítás idején még bizonytalan volt.)

Yahoo/Reuters Az ellenzék 10 év óta nem aratott akkora sikert, mint tegnap. A liberális Karácsony Gergely kiütötte a nyeregből a Fidesz támogatását élvező Tarlós Istvánt és ellenzéki pártok előretörtek más nagyvárosokban is. Az eredmény nem érinti Orbán hatalmát az országos politikában, mivel a kormány erős gazdaságra, heves, migrációellenes retorikára és komoly béremelésekre támaszkodhat. Azon kívül a Fidesz továbbra is igen népszerű vidéken. Nem beszélve arról, hogy a pártnak kétharmada van az Országgyűlésben. A vártnál jobb eredmény alátámasztja az ellenzéki stratégiát. A londoni Teneo Intelligence elemző intézet egyik munkatársa úgy véli, hogy a siker megszilárdíthatja az együttműködést a kormányellenes oldalon, bár nehéz lesz közös platformot kialakítani a következő választás előtt, mivel itt meglehetősen eltérő célkitűzéseket kell(ene) összehangolni, a középjobbos Jobbik, illetve a liberális Momentum közötti zónában.

Bloomberg Budapest és a négy legnagyobb vidéki város megszerzésével az ellenzék megtörte Orbán hegemóniáját, ami kemény bírálat politikájával szemben, miután nyilvánosságra került egy felvétel Borkai Zsolt orgiájáról. Utóbbi ajándék volt a fellelkesült ellentábornak az utolsó pillanatban. A váratlanul nagy választási részvétel lendületet adott ezeknek az erőknek, hogy továbbra is építsenek a szövetségre a liberális demokrácia önjelölt ellenfelével szemben. A kormányfő számára a főváros elvesztése a legnagyobb csalódás az utóbbi 10 évben. Egyben jelzi, hogy a civil társadalom szétverése és a sajtó jelentős részének gleichschaltolása után a magyarok nem kis része ellenzi uralmát, ám az továbbra is stabil marad. A fejlemény aláhúzza, hogy a nacionalisták szembeszélbe kerültek, Törökországtól Lengyelországig a nagy városokban, amelyek általában liberálisabbak, ugyanakkor kevésbé fogékonyak a keményvonalas nacionalista retorikára. A magyar ellenzék megháromszorozta voksainak számát. Ám a Fidesz hatalmi bázisa nem rendült meg, és a párt változatlanul ellenőrzés alatt tartja az ország jelentős részét, leszámítva a nagy városokat. Ezzel együtt a Borkai-videóval ajándék hullott az ellenzék ölébe, hiszen a Fidesz a konzervatív családi értékeket propagálja. És akkor még ott vannak a győri polgármesterrel szemben a korrupciós vádak, no meg az, hogy kábítószert fogyasztott. Az ilyesfajta szexbotrányok ritkák Magyarországon, de nem az adriai hajóút mostanában az egyetlen ilyen, extravagáns eset. Orbán jó pár rokona, tanácsadója, és szövetségese igencsak nagystílű életmódot folytat, luxus cuccokkal, vadászatokkal, magán repülőgépekkel. Az ellenzéknek azonban nem lesz könnyű dolga, mert fenn kell tartania a lendületet 2020-ig. A sok jó gazdasági adat és a fideszes médiatúlsúly azonban ellene dolgozik. A miniszterelnök a korábbi fenyegetéssel szemben az éjjel együttműködési készségét hangoztatta. Egyúttal azonban világossá tette, hogy az eredmények egyebekben nem befolyásolják a kormányzást.

Wall Street Journal Úgy néz ki, hogy Lengyelországban további 4 évig a nacionalisták maradnak hatalmon, legalábbis a nem végleges adatok azt mutatják, hogy 30 éve nem látott nagy választási részvétel mellett előretört ugyan az ellenzéki szövetség, de ez nem volt elég. Kaczynski úgy értékelte, hogy a PiS sok szavazatot kapott, de még többet érdemel. A párt főként az országot megosztó kulturális témáknak, így a nemzeti identitás forszírozásának, a nacionalizmusnak, valamint a bőséges szociális juttatásoknak köszönheti sikerét. Az eredmény nagy lökést ad a nacionalistáknak Európában, főként, hogy a Fidesz, a Jog és Igazságosság szövetségese elvesztette Budapestet, ami az első jelentős választási vereség Orbánnak 2010 óta. Mindkét ország csörtézik az EU-val, amely úgy ítéli meg, hogy mind Budapest, mind Varsó egyre inkább tekintélyelvű. Így tisztogatást hajtott végre az igazságszolgáltatásban, ellenőrzés alá vonta a sajtó jelentős részét, aminek eredményeként felmerült a vád, hogy a választások szabadok, de nem tisztességesek. Mindenesetre a jelek szerint a jövőben nehezebb lesz az unió számára, hogy rá tudja venni a lengyel kormányt az antidemokratikus reformok visszavonására.

Neue Zürcher Zeitung Nagy ellenzéki győzelemnek minősíti a lap a budapesti eredményt, ám arra figyelmeztet, hogy a legtöbb adu továbbra is a kormányfő kezében van. Hogy a Fidesz kénytelen lemondani a fővárosról, annak okát az elemzés a balliberális választók mozgósításában és a Borkai-botrányban látja. Pedig az előrejelzések pár napja még Tarlós sikerét vetítették előre. Karácsony választási rendezvényein mérsékelt volt a részvétel, a budapestiek borúlátónak tűntek. Ám utána beütött a győri szexvideó és annak hullámai elértek Budapestig. Karácsony már korábban egyértelművé tette, hogy a választási siker nem elegendő, a Közgyűlésben is többséget kell elérni, és úgy tűnik, hogy ezt most el is érte. A Fidesz kénytelen átadni a hatalmat 8 kerületben. De érzékeny vereség érte Orbánt más fontos városokban is. Győrben Borkai ugyan megtartotta tisztségét, ám alighanem így is búcsúzni kényszerül. Most majd kiderül, mennyit is ér az ellenzék előretörése. Ám a jelképek szintjén nagyon is sokat számít. Azt mutatja, hogy eredményt hozhat az összefogás, és nem csupán a fővárosban. Orbán ily módon elvesztette a legyőzhetetlenség nimbuszát. A politológusok mindkét oldalon egyetértenek abban, hogy ellenfelei most lendületetbe jönnek a 2022-es választások előtt. Csakhogy kérdés, kitart-e addig az egység. Karácsonynak biztos fontos szerep jut zászlósfiguraként. Ám bizonytalan, hogy egy kicsiny párt élén tudja-e érvényesíteni akaratát pl. a szocialisták ellenében. Mindenesetre a magyarok ezúttal megmutatták, hogy fontos számukra az önkormányzat. De hogy annak a jövőben mekkora mozgástér jut, az kemény hatalmi harcban dől majd el a kormány és az ellenzék között.

Süddeutsche Zeitung Áttörést ért el a magyar ellenzék, miután a Fidesz nem csupán Budapesten, hanem több más fontos városban is kénytelen volt érzékeny vereséget elkönyvelni. Karácsony a vártnál nagyobb arányban nyert, és immár a kormányellenes erőké a többség Közgyűlésben is. Viszont a falvakban általában a fennálló hatalom képviselői, illetve függetlenek bizonyultak eredményesnek. Az eredmény hideg zuhany Orbán számára. A politikus igyekezett bagatellizálni a választás kimenetelét. A fővárosnak „együttműködést” ígért, de a részletekbe nem ment bele. A kampányban az emberei azzal fenyegetőznek, hogy egyetlen petákot sem kapnak a hatalomtól azok a települések, amelyek az ellenzék kezére kerülnek.

Spiegel Az ellenzék elvette Budapestet az orbáni Fidesztől, ráadásul utóbbit több más helyütt kudarcok érték. Az eredmények súlyos csapást jelentenek a miniszterelnök számára, akit a ellentábor tekintélyelvű és korrupt kormányzással vádol.

Der Standard Orbán ellenfele lesz Budapest új főpolgármestere, de a Fidesz lemondhat több eddigi fellegváráról is, az ellenzék viszont megerősödve került ki az erőpróbából. Karácsony egyértelműen maga mögé utasította Tarlóst. A részeredmények alapján elmaradt a hatalom által ígért megsemmisítő csapás a vele szemben álló pártok ellen. De azért az ország szilárdan a kormányerők kezében marad, a várakozásoknak megfelelően ők nyertek a legtöbb településen. Ám az ellenzék képes volt megakadályozni Orbán Viktor újabb földcsuszamlásszerű győzelmét, az összefogásnak és a közös jelölteknek köszönhetően.

Le Monde Az ellenzék történelmi győzelmet ért el azzal, hogy elragadta Budapestet a Fidesztől. Ilyesfajta kudarcot az ultrakonzervatív Orbán nem élt át 2010 óta. Emellett elvesztette több más jelentős település irányítását is. Vagyis bevált az ellenzéki tábor stratégiája. Karácsony nem csinált titkot abból, hogy a választáson elsősorban azt akarta bebizonyítani: a kormányfőt meg lehet verni az urnáknál, noha az nacionalista jelszavakkal és az ellenfél megosztásával idáig sorra nyerte a választásokat. Még májusban is 52 százalékot ért el. Mindazonáltal a falvak többsége ezután is Fidesz-párti marad. De a főváros hatalmas veszteség a párt számára. Tarlós ugyan szenvedett attól, hogy úgy jelent meg, mint aki teljes mértékben függ a fennálló politikai hatalomtól, ám a Karácsony elleni brutális kampány a jelek szerint alaposan visszaütött. A végén azután bevágott a Borkai-ügy és az egészen összezavarta a Fideszt, amely egyszerűen nem tudta, miként reagáljon. Viszont hogy a győri polgármester újraválasztották, az azt jelzi, hogy Magyarország még egyáltalán nem veszett el Orbán számára.

Le Figaro Elvesztette Budapestet a nemzeti-konzervatív Fidesz, legyőzte a középjobb jelölt köré tömörült egységes ellenzék. A főváros elhódítása Orbán Viktor ellenfeleinek legfőbb célja volt, a politikus pártja 9 éve uralja a magyar politikai terepet. A másik oldal viszont bizonyítani akarta, hogy nem legyőzhetetlen a miniszterelnök. Karácsony sikere az ellentábor első jelentős eredménye, illetve Orbán első veresége az utóbbi évtizedben. A választáson egyben vizsgázott az ellenzéki összefogás. De azért a kormánypárt megtartott egy csomó kis települést.

Politico 10 év óta a legsúlyosabb kudarc érte Orbán Viktort. Az ellenzék sikerének titka, hogy közös jelölteket állított egy sor helyen a Fidesz hatalmának meggyengítésére. A miniszterelnök uralja a magyar politikát, miközben az illiberális demokráciát hirdeti és keményen migrációellenes vonalat visz. Cseh Katalin, a Momentum EP-képviselője úgy értékelte: egyértelmű, hogy a magyarok többségének elege van a kormánypártból. És megmutatkozott az ellenzék ereje az EU-ellenes tömörülésekkel szemben. Szerinte most igen fontos változás következett be a magyar politikában. Egy magas rangú fideszes pedig úgy nyilatkozott, hogy igen feszült viszony kezdődik a hatalom és Budapest között. Ám az eredmény várhatóan fellelkesíti az ellenzéket, amely arra készül, hogy kesztyűt dob Orbánnak a következő általános választáson. A kormányellenes oldal élni tudott a közösségi médiával és az intenzív utcai kampányolással, mert egyébként a Fideszhez képest igencsak gyengén volt anyagilag eleresztve, a tömegtájékoztatáshoz és politikai reklámokhoz csak elvétve jutott hozzá. A kampányt tarkították a visszaélésekről szóló vádak. Ezekre a kormánypárt nem reagált, de évek óta azt mondogatja, hogy nem csinál semmi törvénytelent.