Utcán bántalmazták Wittinghoff Tamás idős apját

– Helyesen mondta Tarlós István, hogy hétfőtől már Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. A magyar jog szerint ugyanis a főpolgármester, illetve a polgármesterek mandátuma a megválasztásukkal keletkezik – mondta lapunknak Lamperth Mónika, egykori belügyminiszter, a XV. kerület jegyzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy a választástól számított három napon belül kifogást lehet benyújtani az eredménnyel szemben. Ha senki nem nyújt be kifogást, akkor jogerőssé válik a végeredmény. (A budapesti főpolgármester-választás végeredményét hétfői ülésén állapította meg a Fővárosi Választási Bizottság, ez válik jogerőssé szerdán, ha senki nem nyújt be kifogást. Országos végleges eredményekre a Nemzeti Választási Iroda szerint körülbelül október végéig kell várni.) A jogerős eredmény után Karácsony Gergely megkapja a mandátumát a választási bizottságtól, leteszi az esküt, majd gyakorolhatja a főpolgármesteri jogokat. A Fővárosi Közgyűlésben a főpolgármester mellett az összes képviselőnek – 23 kerületi polgármesternek, és kilenc, kompenzációs listáról bejutott politikusnak – lejár a mandátuma. Miután minden új polgármesternek jogerőssé válik az eredménye, Karácsony Gergelynek tizenöt napja lesz arra, hogy összehívja az alakuló ülést. Itt választják meg a főpolgármester-helyetteseket, valamint először a pénzügyi bizottságot. (A polgármestereknek ugyanez a dolguk saját kerületükben.) Tóth Jánost, a Jegyzők Országos Szövetségének (JOSZ) elnöke lapunknak az átadás-átvétel procedúrákról azt mondta: ezekhez általában a megyei kormányhivatal egy-egy megbízottat küld ki, akik segítenek az esetlegesen felmerülő feszült kérdésekben. Ez a legkisebb település polgármesteri székétől, a főpolgármesteri pozícióig így van. Tóth János közlése szerint a leköszönő városvezetőknek az összes folyamatban lévő ügyet át kell adniuk az új polgármesterek részére. Erről egy átadás-átvételi jegyzék készül, amely tartalmazza a peres ügyeket, az önkormányzat pénzügyi helyzetét, esetleges hiteleket, adóbevételeket, folyamatban lévő beruházásokat, közbeszerzéseket. A volt polgármestereknek azokat a tárgyakat is az újak részére kell bocsájtaniuk, amelyek szükségesek a munkához. Ilyen lehet például egy város külön pecsétje, vagy akár számítógépek is. Karácsonyt ennek kapcsán a főpolgármesteri hivatal keresi majd meg. Lamperth Mónika szerint a dolgozóknak ilyenkor mindig nehézség, ha a politikusok között nincs meg egy minimális együttműködés. – Amennyire én láttam a vasárnapi beszédekből, ezzel nem lesz gond, Tarlós és Karácsony között van olyan nexus, hogy felveszik egymásnak a telefont. Biztos vagyok benne, hogy ezt a procedúrát kulturáltan megoldják – vélekedett a jegyző.