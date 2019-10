Járműtechnika minden mennyiségben

A munkabeszüntetés még azért egy darabig eltart.

Szeptemberben 49 ezer munkás lépett sztrájkba a General Motors-nál. Az amerikai autógyár mostanra jutott egyezségre az autóipari dolgozók szakszervezetével egy új négyéves megállapodásról szerdán, és ezzel kézzelfogható közelségbe került az amerikai gyárakban több mint egy hónapja tartó sztrájk lezárása - írja az MTI. A szakszervezet által szerdán kiadott közlemény szerint vezető testületük csütörtökön dönt arról, hogy elfogadja-e a tárgyalásokon kialkudott feltételeket. Ha a tárgyalóküldöttség ajánlásának megfelelően az országos tanács jóváhagyja a megállapodást, a dokumentumot a szakszervezeti tagok elé terjesztik ratifikálásra. A megállapodásról egyszerű többséggel döntenek a szavazók. A munkabeszüntetés azonban folytatódik a szakszervezet országos tanácsának üléséig, azon döntenek majd arról is, hogy azonnali hatállyal leállítják a sztrájkot vagy csak a tagok körében tartott szavazás után. A megállapodás konkrét tartalmát csak a munkavállalók voksolása után hozzák nyilvánosságra. A szeptember 16-án kezdődött sztrájk az Egyesült Államokban a GM több mint 30 gyárára terjedt ki. Ilyen hosszú munkabeszüntetésre az 1970-es évek óta nem volt példa. A General Motorsnak több mint kétmilliárd dollárjába került, hogy korábban nem tudott megállapodni a magasabb béreket, nagyobb munkahelyi biztonságot, a nyereségből való nagyobb részesedést és jobb egészségügyi ellátás biztosítását követelő szakszervezettel. A felek már kedden karnyújtásnyira álltak a megállapodástól, a legtöbb ügyben dűlőre jutottak, és csak bizonyos témákban kellett véglegesíteni a dokumentum megszövegezését. Az, hogy látótávolságba került az alku, az is jelezte, hogy Mary Barra vezérigazgató és Mark Reuss elnök kedden csatlakozott a tárgyalásokhoz. A megállapodás hírére a General Motors árfolyama 2,5 százalékos pluszba ugrott a New York-i tőzsdén.