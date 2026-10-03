Krómtenger és hoszteszlányok az év autós hétvégéjén - galéria

2006-ban, az első shown még 4 ezer négyzetméteren rendeztek bemutatót az autótuning szerelmeseinek, mára ez több mint 100 ezer négyzetméterre nőtt. A kicsit is szereti az autókat az megtalálta az ízlésének való látnivalót az AutoMobil és Tuning Show-n.2006-ban, az első shown még 4 ezer négyzetméteren rendeztek bemutatót az autótuning szerelmeseinek, mára ez több mint 100 ezer négyzetméterre nőtt. A kikicsit is szereti az autókat az megtalálta az ízlésének való látnivalót.