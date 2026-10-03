Zsúfolásig megtelt a terem a magyar gyökerű svájci író beszélgetésén a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. A Hungexpóra költözött rendezvény péntekjén szó esett regénye, a Lázár mesebeli világáról, a regényírás tízéves zarándoklatáról és arról is, milyen gyerekkönyvekért jár itthon fólia.
A teljes keret 55 milliárd forint. Ebből az összegből több pavilont is felhúznak.
Tavaly is komoly összeget buktak az állami vagyonkezelésen az adófizetők, miközben tízmilliárdok ömlenek titkos ügyletekbe.
Az 500 milliárd forintot is elérheti a következő néhány évben Magyarországon megrendezendő világesemények költsége. A budapestiek felkészülhetnek az akár több napig tartó lezárásokra is.
A kormány a hazai fejlesztéseket, a hozzáadott érték növelését szeretné és azt, hogy a nagy autógyárak, az idetelepült első beszállítók minél több magyar terméket rendeljenek a hazai cégektől. Hogy ez miképpen valósítható meg, arról nem esett szó.
NIPÜF, Manevi, Expo Park, NESZG - szinte ismeretlen állami cégek, együttesen mégis közel félszáz milliárd közpénzt kaptak tavaly az állami holdingtól.
2006-ban, az első shown még 4 ezer négyzetméteren rendeztek bemutatót az autótuning szerelmeseinek, mára ez több mint 100 ezer négyzetméterre nőtt. A kicsit is szereti az autókat az megtalálta az ízlésének való látnivalót az AutoMobil és Tuning Show-n.2006-ban, az első shown még 4 ezer négyzetméteren rendeztek bemutatót az autótuning szerelmeseinek, mára ez több mint 100 ezer négyzetméterre nőtt. A kikicsit is szereti az autókat az megtalálta az ízlésének való látnivalót.
A fákra menekültek a Ligetvédők az intézkedő rendőrök elől, volt akit fatörzshöz erősítet, rögtönzött bilincséből szabadítottak ki. Eközben biztonsági őrök kerítették le a régi Hungexpó-komplexumot, itt épülhet majd meg a Magyar Zene Háza.A fákra menekültek a Ligetvédők az intézkedő rendőrök elől, volt akit fatörzshöz erősítet, rögtönzött bilincséből szabadítottak ki. Eközben a biztonsági őrök kerítették le a régi Hungexpó-komplexumot, itt épülhet majd meg a Magyar Zene Háza.
Elmarad a Budapest motor fesztivál, amit február 23. és 26. között rendeztek volna meg a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban, a Budapest boat show-t ugyanebben az időben megrendezik - közölte a szervező Hungexpo Zrt. szerdán az MTI-vel. A már megvásárolt jegyek árát visszatérítik.
Magyarok a világ járműgyártásában címmel rendeztek kiállítást a Hungexpón az AutoMobil és Tuning Show keretében. Több fotóért kattintson a fő képre! FOTÓK: MTI, Marjai János
Ma kezdődik a Budapest Music Expo, Közép-Kelet Európa legnagyobb zenei kiállítása.
Sok ezer helyi lakos és ligetlátogató várja, hogy kiderüljön, valóban került-e a levegőbe mérgező és rákkeltő azbeszt a volt Hungexpo épületeinek bontása során a Városligetben. Annak érdekében, hogy tisztázódjon a helyzet, a Greenpeace független akkreditált cég szakértőjével tervez mintát venni a helyszínen található, valamint az elszállított bontási hulladékból. Feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyészség a vasárnapra virradó éjszaka a XIV. kerületi Olof Palme sétányon történtek miatt. A megrúgott kislány ügyében rendőrök érintettségét is vizsgálnák.
Vargáné Orbán Anikó egyedi, művészi mézeskalácsai és cukorhabból készült tortadíszei azt bizonyítják, folyamatos új ötletekkel és kitartással egy családi vállalkozás is megjelenhet a legnagyobb nemzetközi élelmiszer- és cukrászipari kiállításokon, így a május 9-én nyíló Sirha Budapest szakkiállításán is.
Idén is több mint harmincötezren látogattak ki a Budapesti Vásárközpontba, ahol immár 39. alkalommal rendezték meg az Utazás kiállítást. A csütörtöki szakmai nap látogatottsága 20 %-al volt magasabb, mint a korábbi évben és a vasárnap is több látogató érkezett a HUNGEXPO Vásárközpontba mint 2015-ben.