Az e-cigaretta biztonságosabb, de nem veszélytelen, a nem dohányzóknak sem

Bár frontmentes, kellemes az időjárás, a hűvös reggelek, a nagy napi hőmérséklet-különbségek sokaknak okozhatnak kellemetlen panaszokat.

Front a következő napokban sem érkezik, a jövő hét elejéig folytatódik a vénasszonyok nyara. Reggelente többfelé képződnek pára- és ködfoltok, és kicsit hűvös is van, de délután a napos időben már kellemes, az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb hőmérsékleteket mérhetünk. Erős szél sem rontja a komfortérzetet, csapadék sem várható – írta Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán

A szokatlan meleg és a napsütés a legtöbbünknek jólesik, de sokan vannak, akik nehezen viselik a nagy napi hőingást, ők délelőttönként intenzív vérnyomás-ingadozást tapasztalnak. A szívbetegek és az idősek is nehezebb órákat élhetnek át, szédülés és rosszullét is kialakulhat. Az reggeli nyirkos levegő mindennapossá teheti az ízületi bántalmaktól szenvedők panaszait. A fájdalom enyhítésében segíthet az érzékeny testrészek melegen tartása és a kámforos krémmel való kenegetés is – olvasható a Meteo Klinika honlapján