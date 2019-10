Nem mindenki élvezi a vényasszonyok nyarát

Van, aki sosem hallott róla, más túl jól ismeri az arc villámcsapásszerű, erős fájdalmát. Az arcidegzsábának több oka is lehet, amelyet mindenképpen ki kell deríteni.

Kovács Tibor, a Népszavának. A trigeminus neuralgiát a háromosztatú agyideg ellátási területében, az arcon vagy a fejbőrön hirtelen keletkező, villámcsapásszerű, erős fájdalom jellemzi. A kínzó, késszúrásszerű érzés az ideg levezető területén, az arc középső részén és az alsó állkapocs felett fordul elő leginkább. Bár van, aki nem hallott róla, az arcidegzsába nem ritka jelenség, százezerből akár 10-20 embernél is előfordulhat – mondta, a Budai Egészségközpont neurológusa a.

Öngyilkossághoz is vezethet

A fájdalom rendszerint hetekig, hónapokig tartó periódusokban naponta több alkalommal ismétlődik, majd akár évekig tartó panaszmentesség is lehetséges. Az arcon átnyilalló fájdalmak olyan intenzívek, hogy jelentkezésükkor a betegek megmerevednek, minden mozgást felfüggesztenek, az arcuk a fájdalomtól görcsbe is rándulhat. Van, aki a rohamoktól nyelni sem tud. A tüneteket kiválthatja rágás, beszéd, orrfújás, borotválkozás, fogmosás, az arc egy adott pontjának érintése is. Ezért gyakori, hogy az érintettek nem esznek, nem isznak, és ezért legyengülnek. Az "őrjítő" kínok miatt az öngyilkosság gondolata is felmerülhet.

Az intenzív fájdalomnak az érintettek egy részénél nincs diagnosztizálható oka, valószínűleg mikroszkópikus méretű idegsérülés áll a hátterében. Van, akiknél egy érkacs az agyból való kilépés után hozzáér az agyideghez és annak pulzálása okozza a rövidzárlatszerű fájdalmat, de lehet súlyosabb betegség, például szklerózis multiplex, daganat, agyérelzáródás következménye is.

A neuralgiának is nevezett tünet a károsodott, roncsolódott idegekben nagyobb valószínűséggel alakul ki, így cukorbetegeknél, alkoholistáknál sem ritka az előfordulása, de bizonyos fertőző betegségek szövődményeként is kialakulhat, például a Lyme-kór kísérője is lehet. Mivel annyira fáj, mondani sem kell, hogy mindenképpen orvoshoz kell fordulni – tette hozzá Kovács Tibor.

A kezeléshez általában a rohamok ismétlődését megelőző gyógyszert alkalmaznak, ezek meggátolják a túlzott idegi működést, de van, hogy epilepszia vagy depresszió elleni szer bizonyul hatásosnak. Ha nem lehet uralni a helyzetet, sebészeti beavatkozásra is szükség lehet, ilyenkor az ideget roncsolják vagy megszüntetik az ideg és az érkacs kapcsolatát.