Egyesületként folytatja az Akadémiai Dolgozók Fóruma

A választási eredmény megtámadása mellett más is hátráltatja a kerületi munkát.

Pikó András, Budapest VIII. kerületének megválasztott polgármestere egyelőre csak várakozni tud, hivatalát a önkormányzati választás eredményének fideszes jogorvoslati kérelme miatt nem foglalhatja el, így a munkát sem kezdheti meg. Nincs egyedül ezzel Pikó , azonban az ő helyzetét az is nehezíti, hogy távoztak az aláírói joggal rendelkező vezetők a kerületből, és az egyelőre csak megválasztott polgármester szerint emiatt káosz alakulhat ki, többek között késhetnek az önkormányzati cégek alkalmazottainak fizetései. Minderről saját Facebook-oldalán számolt be Pikó. A bejegyzésben számos pletykát is igyekszik tisztába tenni, többek között azt, hogy számon tartaná, ki fideszes és ki nem.