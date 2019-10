Erdogan kemény megtorlással fenyeget

A török elnök egyebek mellett azt mondta, ha nem sikerült megállapodniuk, akkor Ankara „saját terveit valósítja meg”.

Éles kirohanást intézett a kurdokkal szemben Recep Tayyip Erdogan. A török elnök azt hangoztatta, „szétzúzza a kurd terroristák fejét”, ha nem vonulnak vissza időben az észak-szíriai „biztonsági zónából”. Mint mondta, tárgyalni fog a szíriai hadsereg szerepéről a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartandó keddi megbeszélésein. Hozzátette, ha nem sikerült megállapodniuk, akkor Ankara „saját terveit valósítja meg”. Az Egyesült Államok és Törökország múlt csütörtökön jutott egyezségre arról, hogy a török erők öt napra felfüggesztik a szíriai hadműveletet, ennyi időt adva a kurd erőknek a visszavonulásra. A kurdokból és arabokból álló Szíriai Demokratikus Erők (SDF) vasárnapra tervezték a kivonulás megkezdését Rasz al-Ajn nevű településről. Egyik vezetőjük elmondta, a határtól 30 kilométerig vonulnak vissza. Ám az SDF parancsnoka, Maszlun Abdi azzal vádolta Ankarát, megakadályozza a katonák visszavonulását. Megfigyelők továbbra is harcokról számoltak be a település térségéből. A londoni Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja azt közölte, Rasz al-Ajnnál a török légierő pénteken légicsapást hajtott végre, amelyben 14 polgári személy vesztette életét. A török védelmi minisztérium viszont avval vádolta a kurd Népvédelmi Egységeket (YPG) milíciát, hogy 36 órán belül 14 támadást intézett a török hadsereggel szemben. Ankara felszólította az Egyesült Államokat arra, befolyását latba vetve érje el a kurd YPG kivonulását Észak-Szíriából. Ibrahim Kalin elnöki szóvivő elmondta, hazája tartja magát a csütörtöki megállapodáshoz. Hozzátette, Erdogan elnök arra utasította a török hadsereg tagjait, hogy ne támadjanak meg senkit. A török védelmi miniszter vasárnapi közlése szerint egy török katona életét vesztette, egy pedig megsérült az YPG egy tal-abjadi támadása során. Előzőleg a törökök és kurdok egymást vádolták a tűzszünet felrúgásával. A törökök által támogatott szíriai erők szombaton több helyen is összecsaptak a kurd milíciával. Közben a NATO válságstábot állított fel,a amely a török offenzívával és annak következményeivel foglalkozik. Ankara múlt héten arról biztosította partnereit az észak-atlanti szövetségben, hogy folyamatosan tájékoztatja őket akciójáról.