Társadalmi vitát szeretnének a szakképzésről a pedagógusok

Két ügyben is mulasztásos alkotmánysértésben van a törvényhozás - mondta el Harangozó Tamás MSZP-s frakcióvezető-helyettes, aki a helyzet megoldására szólította fel a kormányoldalt. Elmondta: a rokkantnyugdíjas-ellátás 2012-es újraszabályozásának átírására idén március 31-ig, a választási eljárásról szóló törvény esetében ez év végéig adott időt az Alkotmánybíróság a jogalkotásra. Tízezrek várják, hogy visszakapják az egy tollvonással elvett vagy megkurtított juttatásukat - mondta a képviselő az első téma kapcsán, utóbbiról pedig emlékeztetett, az önkormányzati választási kampány is azt mutatja, hogy egyes önkormányzatok "aljas módon élnek vissza" azzal, hogy beleegyezésük kell a közterületi plakátozáshoz. Szomorú módon nyoma sincsen annak, hogy a kormány, illetve a Fidesz-frakció ezzel a két alkotmánysértéssel bármit is kezdeni akarna - rótta fel Harangozó Tamás.