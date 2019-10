Az Alkotmánybíróság szerint rendben voltak az érdi Fidesz leszedetett plakátjai

Személyes adattal visszaélés és hűtlen kezelés miatt is ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás.

Tegnap a DK kérdezett a parlamentben a Borkai-ügyről - írja a 444.hu -, amire Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár azt válaszolta, hogy nyomozás folyik, de éppen emiatt további tájékoztatást nem adott. A lap emlékeztet rá, hogy még múlt hét közepén tette fel a rendőrségnek kérdéseit, amikre csak most érkezett válasz. A rendőrség szerint több bejelentés is érkezett, az országos rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese a bejelentésekben foglaltak vizsgálatára pedig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) jelölte ki. A KR NNI jelenleg személyes adattal való visszaélés gyanúja és hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen két nyomozást is folytat. A további bejelentésekben szereplő különböző vélelmek megalapozottságát a nyomozó hatóság feljelentés kiegészítés keretében vizsgálja - írják a rendőrök. Mindez nagy valószínűség szerint azt jelenti, hogy a nyomozók Borkai Zsolt győri polgármesterrel szemben, illetve az általa sérelmezett oldalról is megindították a munkát. Mint ismert, Borkai ügyével kapcsolatban a Jobbik és Hadházy Ákos is a hatóságokhoz fordult. Az magyar sajtó pedig múlt pénteken számolt be róla, hogy a legnagyobb magyar feljelentő, Tényi István „több feljelentést is tett a szexbotrányba keveredett győri polgármester miatt. Kábítószer birtoklása mellett a kiszivárgott szexvideók miatt személyes adattal való visszaélés, de hűtlen kezelés miatt is a rendőrséghez fordult.”