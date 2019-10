Ismerkednek a cégek a távmunkával

A vállalatvezetők szerint az otthoni munkavégzés elérhetővé tétele számos területen jótékony hatással van a cég működésére.

A munkavállalók 80 százaléka és a felsővezetők kétharmada is támogatja az otthoni munkavégzést – derül ki a Profession.hu kutatásából. Az eredmény komoly előrelépést jelent a távmunkában, hiszen öt évvel ezelőtt egy hasonló felmérés során még csak a cégvezetőknek alig több mint fele értett egyet azzal, hogy a munkatársak otthonról is elláthatják feladataikat. A dolgozók részéről ugyanakkor az igény állandó, hiszen már 2014-ben is 78 százalékuk örült volna egy ilyen lehetőségnek. A cégvezetők pozitívabb hozzáállásában szerepet játszhat, hogy öt év alatt jelentősen nőtt az ezzel kapcsolatban tapasztalatot szerzők aránya. A vezetők maguk is egyre nagyobb arányban élnek az otthoni munkavégzés lehetőségével: öt éve még csupán a felsővezetők 27, ma már a 61 százaléka próbálta ki a távmunkát. A középvezetők esetében a korábbi 23 százalékos mutató 65 százalékra ugrott. Márpedig a kutatás szerint nagyobb eséllyel támogatja a távmunkát az, aki már dolgozott ebben a formában. Ennek ismeretében ugyanakkor némiképp visszásan hat, hogy a teljes munkavállalói kör csupán 18 százalékának nyílt módja az otthoni munkavégzésre. Pedig a cégvezetők szerint a távmunka elérhetővé tétele számos területen jótékony hatással van egy vállalat működésére. Közel kétharmaduk úgy véli, ennek hatására el tudnak térni a szokásos munkaidőhöz kapcsolódó időbeosztástól, a munkavállalók körében csökken a közlekedéssel töltött idő, illetve annak költsége. A vezetők fele szerint alkalmazottaiknak így könnyebb a munka és a magánélet összehangolása is. Ahol pedig már be is vezették a távmunkát, ott javult a hatékonyság is. Tíz cégvezetőből hat úgy gondolja, az alkalmazottak motivációja és elkötelezettsége is fejlődött. Hogy mégsem engedélyezik továbbra sem jelentős számban a távmunkát, annak többek között az is az oka lehet, hogy a cégvezetők fele attól tart: amiatt csökkenne az alkalmazottak feletti kontroll, illetve könnyen összemosódna a munka és a magánélet határvonala. Amikor azonban a kutatók konkrétan arról kérdezték a dolgozókat és a vezetőket: az adott cégnél miért nincs lehetőség a távmunkára, mindkét fél elsősorban a cég tevékenységéből fakadó korlátokra hivatkozott. Érdekes módon azonban ezt a vezetők kisebb, mindössze egyharmad arányban említették, míg a beosztottak fele nyilatkozott így. A válaszok alapján egyébként leginkább az újságírás, az informatikai munkakörök, a marketing és PR feladatok, illetve az értékesítési munkák esetében vélik úgy, hogy azokat a céges irodától távol is el lehet végezni.