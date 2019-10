Órát állítunk: többet alszunk, de már délután sötét lesz

Nemcsak csúnya, allergiákra hajlamosít és súlyos légzőszervi betegségeket is okozhat a lakásban terjedő penész.

Ősszel, a hűvös, csapadékos időben, ahogy a fűtési szezon beindul, egyre nagyobbá válik a különbség a külső és belső hőmérséklet között. A falakon ennek következtében keletkező páralecsapódás kiváló táptalaja a penésznek, ami kellemetlen szagával és fekete-zöld foltokkal hívja fel magára a figyelmet. Elterjedését fokozza, ha sok vizet használunk, és csak esténként szellőztetünk egy keveset.

Mi a penész? Kül- és beltéri, spórával terjedő, itthon nagyjából 10-15 fajta gomba, amely mostoha körülmények között is képes fennmaradni.

A penész nemcsak esztétikai problémát jelent, de számos egészségügyi kockázattal is jár. Allergiákra hajlamosít, irritálja a nyálkahártyát, orrfolyást és tüsszögést okozhat. Legyengült immunrendszer esetén betegségeket is kiválthat, vagy rosszabbíthatja a meglévőket. Különösen a légzőszervi betegségekben, például asztmában szenvedőknek veszélyes a jelenléte, de súlyos tüdőbetegségeket is előidézhet.

A legrosszindulatúbb élősködő, a feketepenész elsősorban olyan nyirkos helyeken tenyészik, mint a fürdő, a konyha, a szuterén vagy pince, és a padlás egyes részei. Ez az agresszív gombafaj mikrotoxinokat választ ki, amelyek légzőszervi panaszokat okozhatnak. Spóráinak tartós belégzése akár vérzéseket is okozhat a felső légutakban. A méreganyagokkal való hosszú távú érintkezés következtében koncentrációs zavar, fényérzékenység, szorongás, hirtelen testsúlygyarapodás, memóriazavarok, izomgörcsök vagy a végtagok zsibbadása is kialakulhat. Leginkább legyengült immunrendszerű emberekre veszélyes. Nem minden fekete színű penészgomba mérgező, a veszélyes fajtáról jellegzetes szaga is árulkodik – olvasható a HáziPatika egy korábbi cikkében

Mit tehetünk?

A penészgomba spórái a levegőben terjednek. Elkerülésükhöz legfontosabb a pára csökkentése: ezt megfelelő szellőztetéssel érhetjük el, és azzal, ha a falakat nem takarjuk le vagy fedjük be. A fa nyílászárók általában megfelelő szellőzést, lélegzést nyújtanak a lakás belterének. A párátlanító, páramentesítő berendezések akár napi több liter vizet is ki tudnak vonni a légtér levegőjéből, csökkentve ezzel a penészedés esélyét. A folyamatos temperáló fűtés is sokat segíthet, csökkentheti a páralecsapódással járó hőingadozást.

Ha a penész már megjelent a falakon, fontos a mielőbbi eltávolítása, hogy elkerüljük a megbetegítő hatását. Szakemberek szerint száraz dörzsöléssel elősegítjük a terjedését, ezért vizesen töröljük le. A második lépés a speciális szerrel történő fertőtlenítés, majd célszerű gombaölő és -gátló festékkel csírájában elfojtani a terjeszkedését. Kültérre is célszerű olyan vakolatot vagy falfestéket használni, amely véd a penészesedéstől és az algáktól is.