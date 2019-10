Ezt az utolsó októberi hétvégét még kipréseli magából a nyár, hétfőn már hideggel és esővel vonul be az ősz

Nevek, hivatalos okiratok, címek, telefonszámok, jelszavak - mindent vitt a támadó. Tapasztalataink szerint az érintettek semmilyen értesítést nem kaptak az incidens óta eltelt három és fél hétben az OGYÉI-től.

Különös módját választotta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) a károsultak megnyugtatásának miután egy adatvédelmi incidens következtében személyes adatok kerülhettek ki a szerveréről. Október 25-én, pénteken négy perccel a munkaidő lejárta után kitettek egy közleményt,

miszerint október elsején feltörték a szerverüket és arról személyes adatokat, jelszavakat, egészségügyi információkat tulajdonítottak el.

Közöltek egy listát is az érintett adatok fajtájáról, illetve mennyiségéről. Ennek több ezer érintettje lehet a patika adatbázisban, ahonnan kikerülhetett gyógyszerészek neve, születési helye, ideje és a lakcíme. Kikerült a hírlevélre feliratkozók mintegy közel negyvenezernyi adata is nevek, címek mobilszámok, szerepelnek a veszteség listán a tisztifőgyógyszerészek email jelszava is.

A hackerek hozzáférhettek a mellékhatás bejelentő rendszerhez is, ahol betegek kórtörténetei, kezelési adatai és közelebbről meg nem határozott feltöltött dokumentumok voltak elérhetőek.

Az "incidens" több ezer érintettjének megnyugtatására a közlemény megad egy kontakt személyt is, akitől mailben vagy telefonon lehet kérdezni, csakhogy a megadott elérhetőség egy vezetékes hivatali telefon, amit a munkaidőn kívül nem vesz fel senki. Lapunk kereste dr. Szentiványi Mátyás főigazgatót, hogy megtudjuk az adatok kikerülése óta eltelt több mint 3 hétben értesítették-e közvetlenül az érintetteket, illetve miért nem hoztak létre olyan forródrótot amin a közleményük kiadása után érdeklődhetnek a sértettek. A főigazgató azonban csak annyit mondott: mindent megtettek, amit kellett, ám konkrétumokat nem mondott. Hozzátette: ő erről most nem tud beszélni, és azt javasolta a hivatali időben a hivatalos úton tegyük fel kérdéseinket. Úgy tapasztaltuk az érintettek semmilyen értesítést nem kaptak az incidens óta eltelt három és fél hétben az OGYÉI-től. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója, és az egyik legnagyobb érintett csoport képviselője, a gyógyszerész kamara elnöke, Hankó Zoltán is tőlünk értesült arról, hogy volt adatvédelmi incidens.