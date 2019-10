Liget-projekt: "Abszurd lenne leállítani"

A népszerű ír írónő, Cecelia Ahern új regényére tizenöt évet vártak a rajongói.

Friss hanggal és rendhagyó történettel teljesülhetett sokak vágya nemrégiben, amikor megjelent Cecelia Ahern Utóirat: Szeretlek! (P.S. I Love You) című regényének folytatása. A nagy sikerű regény – amelyből Hilary Swank és Gerard Butler főszereplésével azonos című film is készült – huszonhárom évesen tette ismertté az ír szerzőt, aki azóta évente újabb és újabb kötettel örvendezteti meg közönségét. Akik, nem túlzás azt állítani, tizenöt évet vártak Holly Kennedy történetének folytatására. Az első kötetben a fiatal nő férje, Gerry halálával és a gyásszal kell szembesüljön, s az Utóirat: Még most is szeretlek! (Postscript) hét évvel ezt követően játszódik. A leveleknek – mondhatni kiszámítható, ugyanakkor elvárt módon – itt is nagy szerepük van: míg korábban Gerry halála után pár hónappal lepi meg egykori feleségét és különféle üzeneteket juttat el hozzá, addig a folytatásban maga a nő segít mások utolsó leveleinek megírásában. Élete a feje tetejére áll, amikor rátalál az Utóirat: Szeretlek Klub, amelynek tagjai búcsúüzeneteket szeretnének hátrahagyni szeretteiknek, ebben Holly segítségét kérve. S noha az özvegy határozottan kijelenti, nem akar visszatérni a gyász időszakába, rá kell döbbennie, ez nem is olyan egyszerű. A regény elsőre tűnhetne érzelmektől túlfűtött, hétköznapi drámai mesének is, mégis, Cecelia Ahern karakterábrázolása, és az, ahogy a szálakat igazítja, egyedülálló olvasmánnyá teszi. Kritikusai gyakran emlegetik azt az írói hangot, amelyet a szerző az eltelt tizenöt évben megtalált, és amely az Utóirat: Még most is szeretlek! nagy előnyére vált. A történet nem válik unalmassá, vagy túlzóvá, a humor az írótól már megszokott módon minden esetben betalál, és kiválóan ellenpontozza a gyásszal, veszteséggel való szembenézést. A könyv a szórakoztató műfajból időnként kilépve gyakran tűéles kérdéseket szegez az olvasónak. Az izgalmas keretbe foglalt történet, az érzelmeket célzó rétegek és frappáns írói fogások mögött ott áll egy alapvető felvetés. Hiszen ki ne tette volna már fel magának a nyugtalanító kérdést: halála után mi lesz mindazokkal az emberekkel, akik most mellette vannak? Egyáltalán, mi lesz ővele, ha a körülötte lévők meghalnak? A kötet egyik legnagyobb erénye, hogy ezúttal is olyan egyetemes témákkal szembesít, amelyekről a hétköznapokon igyekszünk tudomást sem venni, ám teszi ezt a lehető legkönnyedebb módon. Cecelia Ahern sikere talán ebben is áll, mondatai a kötetet becsukva is ott visszhangoznak bennünk. Ám ez inkább baráti suttogás, mintsem hangos kiáltás.



Infó: Cecelia Ahern: Utóirat: Még most is szeretlek! Athenaeum Kiadó, 2019.