Szégyenből büszkeség

Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója ízelítőt adott a második éve felújítás alatt álló és jövő év végére már látogatható intézmény jelenlegi rekonstrukciós fázisáról. Az építési területen zajlott sajtóbejáráson meggyőződhettünk a második világháború óta lezárt Román Csarnok díszített falainak, templomszerű kapuinak állapotáról, és elkalauzoltak minket a Michelangelo-terembe is. Míg a románkori bazilikát idéző nagyterem raktár, addig a reneszánsz mesterről elnevezett helyiség irodaként működött, de ezentúl kiállítótérként hasznosítják mindkettőt. Lapunk megtudta azt is, hogy a városligeti beruházás a korábbi tervekhez képest némi csúszással, 2020-ra fejeződhet be.