Trump tényleg felrúgta a párizsi klímaegyezményt

A Híd-Most kimaradt a magyar pártok összefogásából, a kiszemelt partner pedig nem akar velük együttműködési megállapodást kötni.

Miután a jelenlegi szlovák kormánykoalícióhoz tartozó Híd-Most kimaradt a magyar pártok összefogásából, így egyetlen jelöltje sem kerülhet fel a magyar pártlistára a jövő év februárjában megrendezendő parlamenti választás során, a Bugár Béla által irányított politikai erő a Jó Választás nevű tömörüléssel kívánt egyezkedni. E pártot Tomás Drucker, a jelenlegi koalíció legnagyobb pártja, a Smer volt politikusa alapította, aki 2016-2018 között két éven át az egészségügyi tárca élén állt, majd 2018 márciusában egy hónapig belügyminiszterként szolgált Robert Kalinák leváltása után. Idén augusztusban jelentette be az új párt létrehozását. Ravasz Ábel, a Most-Híd alelnöke a Markíza televízió vasárnapi vitaműsorában erősítette meg, elképzelhetőnek tartják az együttműködést a Jó Választás nevű politikai erővel, s mint mondta, már fel is vették egymással a kapcsolatot. Drucker tömörülése megerősítette, Bugárék valóban megkeresték őket, ugyanakkor egy rossz hírrel is szolgált a Most-Híd számára: „a Jó választás jelenleg nem mérlegeli a Most-Híd párttal való együttműködést a parlamenti választás előtt”. A baj nem jár egyedül. Bugár Béla egy másik rossz hírt is kapott. A Focus iroda arról készített felmérést, kit tartanak a legkevésbé őszinte politikusnak a szlovák politikai életből. A listán Stefan Harabin, a legfelsőbb bíróság bírája szerepel az élen, aki a 2000-es években Robert Fico akkori kabinetjében kormányfőhelyettesként, illetve igazságügyi miniszterként szolgált. Mindössze 0,3 százalékkal mögötte maga Robert Fico végzett, vagyis 53,5 százalék látja úgy, hogy a volt miniszterelnök, a Smer elnöke hazudik a legtöbbet. A harmadik helyet Richard Sulík, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) liberális párt egykori vezetője foglalja el, a negyedik pedig Bugár Béla lett. Bugár a megkérdezettek 44,3 százaléka szerint nem mond igazat az esetek többségében, 12,3 százalék úgy vélte, igazat mond, 37,3 százalék pedig azt mondta, igazat is meg nem is. A leghitelesebbnek Zuzana Caputová államfőt tartják, a megkérdezettek 41,8 százaléka szerint ő mond a legtöbbször igazat. Mindössze 21,3 százalék véli úgy, hogy nem szabad hinni neki. A második helyen Peter Pellegrini miniszterelnök áll, aki a válaszadók 32,2 százaléka szerint igazat mond. A harmadik helyet Andrej Kiska volt elnök foglalja el.