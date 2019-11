Csütörtökön bemutatják az első olyan magyar képviselőjelölt-listát, ami egy szlovák párt színeiben jött létre

A köztársasági elnököt adó Progresszív Szlovákia és koalíciós partnere a magyarokkal közösen készül a parlamenti választásokra.

Korábban magyar nemzetiségű jelöltek indultak ugyan szlovák pártokban, de nem nemzetiségi alapon szerveződtek, és ugyanez megtörtént már fordítva, sőt felvidéki magyar párt állított már szlovák nemzetiségű jelöltlistát is, de

Most csütörtökön ez is megtörténik. Az ország első női köztársasági elnökét adó és az EP-választásokat az Együttel (SPOLU) koalícióban is megnyerő ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia (PS) szintén az Együttel indul a 2020. február 29-én esedékes parlamenti választásokon - jelenleg ez a két párt alkotja a legnagyobb ellenzéki erőt -, és a pártszövetség most külön is bemutatja parlamenti képviselőjelölt-listájának magyar indulóit. Ahogy azt a Népszava is megírta , a szlovák pártkoalíció ezt megelőzően magyar platformot is létrehozott, amelynek elnöke Forró Tibor gútai önkormányzati képviselő, mérnök lett, és a PS magyar részlegének teljes vezérkara igen fiatal. A jelölteket bemutató szlovák-magyar kétnyelvű esemény délután 17 órakor kezdődik a felvidéki Komáromban, a Kortina étteremben, ahol egyrészt ott lesznek az egyelőre nem nevesített magyar érintettek, de ott lesz Michal Truban, a PS, valamint Miroslav Beblavý, a SPOLU elnöke is. Utána 18 órától az PS/SPOLU Fordulópont című választási programjának interaktív bemutatója következik, ez az esemény is kétnyelvű lesz. Egyébként még egy elsőség fűződik a koalícióhoz: szlovák párt választási programját nem olvashattuk még végig szlováktól eltérő nyelven, a PS/SPOLU ebben is elöl jár, ugyanis a Fordulópont teljes egészében olvasható magyarul is