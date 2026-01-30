Egy felvidéki diplomata prágai története

Minden családnak van egy regénye, de egy története biztosan, amely szájról szájra terjedve megmarad az emlékezetben. Olvasónk, Martényi Csaba osztotta meg velünk, hogy az anyai nagybátyja volt Czapkay Elemér, akinek volt egy nemes cselekedete, amiről még talán kevesen hallottak. A Felvidékről származó diplomata olyan vakmerő tettet hajtott végre, aminek köszönhetően a prágai magyar nagykövetség még két évig működhetett az 1944 körüli háborús időszak után.