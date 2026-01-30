A Beneš-dekrétumok körüli botrány sem volt akadály.
„Magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény” - szögezték le.
Sajnálom önt - közölte Strompová Viktória, természetesen magyarul.
Közben Lázár János leszlovákozta a Tisza Párt Vas megyei képviselőjelöltjét, a felvidéki magyar Strompová Viktoriát.
Minden családnak van egy regénye, de egy története biztosan, amely szájról szájra terjedve megmarad az emlékezetben. Olvasónk, Martényi Csaba osztotta meg velünk, hogy az anyai nagybátyja volt Czapkay Elemér, akinek volt egy nemes cselekedete, amiről még talán kevesen hallottak. A Felvidékről származó diplomata olyan vakmerő tettet hajtott végre, aminek köszönhetően a prágai magyar nagykövetség még két évig működhetett az 1944 körüli háborús időszak után.
Már csak a koalíciós egyezkedések terén vannak kérdések. Peter Pellegrini lehet a mérleg nyelve. Magyar párt nem jutott a pozsonyi parlamentbe, de a Szövetség így is több mint hárommillió euróval vigasztalódhat.
Sok magyar választópolgár otthon maradt.
Társadalmi egységre törekednek, hogy a következő szlovákiai választáson erős és hiteles érdekképviselete legyen a magyarságnak.
Kubička Kucsera Klára művészettörténész és Soós Tibor kajakedző Zuzana Čaputová államfőtől vette át az elismerést.
A köztársasági elnököt adó Progresszív Szlovákia és koalíciós partnere a magyarokkal közösen készül a parlamenti választásokra.
A felvidéki magyarok részt vesznek a kötelező betelepítési kvótáról szóló októberi népszavazáson - közölte a felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok elnöke. Bárdos Gyula jónak nevezte, hogy a külhoni magyarok is voksolhatnak.
A magyarság által legsűrűbben lakott dél-szlovákiai régiókban az országos átlagnál kisebb mértékben, helyenként a legalacsonyabb arányban voksoltak a választáson végül vereséget szenvedett Robert Ficóra a szavazók a szlovák elnökválasztás szombaton tartott második fordulójában - derül ki a régiókra lebontott hivatalos végeredményből.
A szlovák állampolgársági törvény miatt kialakult "alkotmányellenes jogi helyzet" mielőbbi megszüntetését kérték szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok a kormánytól és a parlamenttől.