Erdogan kedvéért a kisföldalatti is megáll, a házakból sem szabad az utcára kilépni

Vasárnap újra voksolni kell a település egyik szavazókörében. Nemcsak a körzet képviselője változhat, hanem az is, hogy ki lesz a város polgármestere.

Az elmúlt 9 évben fideszes irányítású Komlón az ellenzéki összefogás hét, a kormánypártok öt jelöltet juttattak be a városi képviselő-testületbe az októberi önkormányzati választáson. Az eredmény változhat, mert az egyik szavazókörben vasárnap újból voksolni kell. Az ellenzéki pártokat integráló Komló Összeköt Egyesület beadványának hatására a bíróság megismételteti a választást a város kenderföldi szavazókörében. Ott – mint arról már írtunk – a kormánypártoknak dolgozó aktivisták 200-250 helybélit szervezetten bekísértek a szavazóhelyiség fülkéjébe, és gyakran megmondták, kit kell beikszelni. A körzetben többnyire kevés pénzből élő családok laknak, akik a választás előtt élelmiszercsomagokat kaptak a Fekete Láng Egyesülettől. Ennek a roma szervezetnek a vezetője Orsós Ferenc, aki a körzetben a kormánypártok jelöltjeként a legtöbb voksot gyűjtve legyőzte az ellenzéki Hidegkuti Szabolcsot és a független Hegedüs Norbertet. Nemcsak a körzet képviselője változhat a megismételt szavazás következtében, hanem az is, hogy ki lesz a város polgármestere. A kormánypárti Polics József, Komló első embere 118 szavazattal győzte le ellenzéki kihívóját, Ferenczy Tamás, vállalkozót. A két jelölt szoros versenyben volt, s a kenderföldi kör nélkül Ferenczy nyert volna 27 voks különbséggel. Kenderföldön viszont Polics nagy fölénnyel győzött, s ez fordította javára az eredményt. Kérdés, hogy a kenderföldiek elmennek-e szavazni és kire szavaznak azok után, hogy lelepleződött a „voksot élelmiszerért” manőver. A Fekete Láng eddig úgy osztotta a csomagokat, mintha azt neki és a Fidesznek kellene megköszönni. Az Átlátszó cikke szerint ezeket az adományokat az Élelmiszerbank Egyesület gyűjtötte – a különböző üzletláncoktól, s a csomagok szétosztását a családsegítő szolgálat – védhetetlen módon - rábízta a már említett cigány szervezetre, amely vezetője érdekében „jótékonykodott”. Erről az Élelmiszerbank értesült, és a Fekete Láng most már nem kap az egyesülettől adományokat, ami gyengítheti Orsós és Polics esélyeit. A bírósági verdikt hatására attól aligha kell tartani, hogy a kormánypárti aktivisták újra a függöny mögé kísérik a szavazókat. A kormánypárti voksok számát csökkentheti az is, hogy a rászoruló kenderföldiek mostantól inkább az ellenzéki pártszövetségtől remélhetnek segítséget, hisz a Komló Összeköt a vasárnapi eredménytől függetlenül már mindenképp megnyerte a választást. Az ellenzék aktivistái házról házra járva igyekeznek meggyőzni a kenderföldieket, hogy álljanak mögéjük. A kormánypárti aktivisták elkedvetlenedtek, így – információink szerint - kevésbé aktívak. Igaz, Polics József nem adta fel, és sokat beszélget szavazóival. Ugyanakkor kedden visszalépett a körzet független jelöltje, és arra kérte támogatóit, hogy a polgármesterjelöltek közül Ferenczyre szavazzanak. Emiatt elképzelhető, hogy vasárnaptól a polgármester is ellenzéki lesz, ami azt jelentené, hogy a Komló Összeköt kétharmados győzelmet arat a városban.