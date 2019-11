Sokkal többet tankoltunk

Miközben az év első kilenc havában megugrott a benzin iránti kereslet, a termék értékesítése a nem nyilvános kutakon szinte megszűnt. A márkás töltőállomásokon inkább a dízelesek hozták az újabb rekordot.

Az év első kilenc havában 3,3 százalékkal 4,8 milliárd literre nőtt a hazai üzemanyagok összforgalma a tavalyi év hasonló időszakához képest – számítható ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által nemrég frissített adatsorból. Az értékbe a kutakon kívüli értékesítés, vagyis az úgynevezett teljes szabadforgalom is beleszámít. Ez, amiként az elmúlt négy év során, lapunk kimutatása szerint ismét csúcsérték. A bővülés mértéke ugyanakkor inkább átlagos, vagy ha úgy vesszük, az elmúlt hét év harmadik leggyengébb adata. Ezen belül benzinből 1,48 milliárd, gázolajból pedig 3,35 milliárd liter fogyott. Előbbi változatlanul nem döntötte meg a 2007-es rekordot. 1,9 százalékos bővülése a válság 2013-as lecsengése óta nem látott mértékű, alacsony szint. A gázolajeladások - tekintve, hogy ez a termék alkotja a teljes üzemanyagforgalom kétharmadát – értelemszerűen szintén rekordot értek el, ami ez esetben az elmúlt hat év során is zsinórban teljesült. A gázolaj 3,9 százalékos bővülést mutat, ami az elmúlt hét év adatai között szintén átlagosnak mondható. A NAV ezen belül számon tartja a nyilvános töltőállomásokon zajló forgalmat, ami pedig összevethető a legnagyobb hazai olajcégeket tömörítő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) által frissített, az összes hazai kút körülbelül felét kitevő márkás egységek adataival. Az adóhatóság kimutatása szerint az összes, körülbelül kétezer hazai kúton az év első háromnegyedében 4,2 milliárd liter üzemanyag kelt el. Ez a teljes hazai forgalom bővülésénél nagyobb, 4,7 százalékos emelkedés. Vagyis a kutak népszerűsége élénkebben nőtt a többi egységhez képest. A rekord itt is megdőlt, amiként az elmúlt öt év során folyamatosan. Az 1,47 milliárd literes benzinforgalom, bár szintén nem dönt csúcsot, meglepően nagy, 4,9 százalékos ugrás, amit csak a 2016-os adat előz meg. Gázolajból az időszakban 2,7 milliárd liter fogyott, ami szintén hatodik éve rekord, 4,6 százalékos emelkedése pedig nyolc év távlatában közepes. A teljes, illetve a csak a kutakra vonatkozó NAV-adatsor összevetéséből az is kitűnik, hogy míg a benzin értékesítése a nyilvános kutakon kívül szinte teljesen megszűnt, addig a – például a szállítmányozáshoz és a mezőgazdasághoz használt – gázolaj mintegy harmadát változatlanul zárt töltőállomásokon tankolják. A MÁSZ – lapunkban már idézett – első háromnegyedévi kimutatása szerint a márkás kutakon 2,9 milliárd liter üzemanyag fogyott, ami 5,6 százalékos bővülés. Előbbi újfent, ez esetben négyéves hagyományt követő rekord, utóbbi pedig szintén átlagba simuló érték. Ebből tehát az a következtetés vonható le, hogy bár az összes hazai nyilvános kútnak csak körülbelül fele számít „márkásnak”, az üzemanyag több mint kétharmada rajtuk keresztül jut el a fogyasztókhoz. Igaz, ha ehhez hozzászámítjuk a zárt értékesítést is - különösképp a gázolaj miatt –, arányuk már 60 százalékra csökken. Míg a dízel esetében a márkás kutakon az összesítésnél nagyobb, 6,1 százalékos bővülést mértek, addig a benzin 4,8 százaléka szinte megegyezik az összes kútéval. Vagyis az ismert, megbízhatóbbnak, de kicsit drágábbnak tartott márkás láncok népszerűsége elsősorban a dízelt használók körében nőtt. A MÁSZ-kimutatás alapján ennek egyik oka lehet a prémium üzemanyagok növekvő népszerűsége.