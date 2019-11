Karácsony Gergely: elfogadhatatlan Budapest megbénítása

Alig reppent el 333 év, és újra török lobogót látni a Várban – a Karmelita Kolostor épületére tűzték ki a zászlót, Erdogan elnök látogatásának alkalmából.

Látványos fotókat tett közzé Recep Tayyip Erdogan elnök budapesti látogatásáról Facebook-oldalán Orbán Viktor: a sorozatban nem csak a vörös szőnyeget, Erdogan páncélozott limuzinját, vagy a felvonuló huszárokat tekinthetjük meg, hanem a Miniszterelnökség - vagyis a Karmelita kolostor– sok tízmilliárd forintból felújított épületére kitűzött török zászlókat is.

A kedveskedő gesztus diplomáciai szempontból érthető, mégis furcsán hat, tekintve, hogy a budai vár 145 éven át, 1541 és 1686 között volt török kézen. I. Szulejmán 1541 augusztusában csellel vette be a korábban az osztrákok által ostromolt várat, janicsárjai városnézést színlelve járták be, aztán kellő pillanatban el is foglalták az erődítmény stratégiailag fontos tereit.A Miniszterelnökség főbejáratát egyébként rendszerint két magyar zászló díszíti; az Európai Unió kék zászlóját nem teszik ki az épületre.



Ha Várat ezúttal nem is vették be törökök, Budapest elesett az elnöki delegáció érkezése miatt: lezárások nehezítették a fővárosi közlekedést, a konvoj útvonalán több helyen a házakat sem hagyhatták el az emberek, a rendőrök villamosokról parancsoltak le utasokat - estére pedig járhatatlanná vált a Margit körút.