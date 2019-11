A Magyar Hang szerint megvan Borkai fideszes utódja

Elképzelhető, hogy szorosabb lesz az együttműködés a Párbeszéd, a Momentum és az LMP között – állítja Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője.

Sokat vesztett az LMP az uniós választáson, most ősszel sem szerepelt jól, és keveset is hallani a pártról, meg az elnökükről. Léteznek még?

Az viszonylag természetes, hogy a hozzánk hasonló zöld pártoknak vannak válságos időszakai. A német zöldek még a parlamentből is kiestek, de az osztrákoknál is voltak gondok. Mi szerintem már kezdünk kilábalni ebből. Magyarországon egyébként minden ellenzéki pártban létező dilemma, hogy a NER tizedik évében megtalálják az önálló identitás és a hatékony összellenzéki politika közötti egyensúlyt. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke azt mondta lapunknak, a legtöbb kérdésről ugyanazt gondolják az LMP-sekkel és a párbeszédesekkel, majd jelezte is, kérdéses, miért vannak egyáltalán különböző pártokban. Szerintem igenis sok dologról nem ugyanazt gondoljuk, de ez természetes, hiszen a Momentum mindenféle degradálás nélkül liberális párt, mi pedig zöldek vagyunk. A Párbeszéd pedig nem tudom milyen. Nekem sokszor van stílusbeli problémám is a Momentummal, de az kétségtelen, hogy sok közöttünk a hasonlóság, például a 2010 előtti világ megítélésében. Elképzelhetőnek tartja, hogy 2021. végén kiállnak és bejelentik a közös pártban politizálnak tovább? Elképzelhető, hogy szorosabb lesz az együttműködés a három párt között, csak ne tagadjuk le az ideológia különbségeket. Sokan ugyanakkor azon a véleményen vagyunk, hogy a mostani rendszerben ezek annyira nem számítanak. És hogy nézne ki az LMP számára ideális ellenzéki forgatókönyv? Annyi alázat van bennünk, hogy tudjuk: ezt a folyamatot nem mi fogjuk irányítani. Az mindenesetre biztosan fontos 2022-re nézve, hogy az önkormányzati választás elhozta az előválasztás intézményét a magyar politikába. Azt mondta korábban, hogy önre szüksége van az ellenzéknek. Miből gondolja? Ezt a most is így gondolom. A Fideszben többféle politikus van. A keménymaghoz szól mondjuk Németh Szilárd, az úgynevezett emberarcú fideszes, míg például Gulyás Gergely a bizonytalanokat próbálja meggyőzni. Az ellenzéken belül pedig léteznek olyan politikusok, akiknek az a szerepe, hogy minél keményebben beolvassanak a kormánynak és utána elmondják, mennyire fasza gyerekek. Én nem ezt az utat választottam, a bizonytalanokhoz, a Fideszből kiábrándultakhoz szólok, anélkül, hogy rasszistának, hülyének, becstelennek bélyegezném őket. Ennek a mérsékelt hangnak helye van egy ellenzéki zenekarban. Önnél ez nem kontraproduktív? Az ellenék egy része úgy gondol önre, mint Schmidt Mária, NER-kitartott fiára. Pont ezért hiteles az esetemben ez a politika. A másik oldal bizonyos szereplői pedig homofób jelzőkkel, vagy származásával támadják. Das Leben is kein Pony Hof. (Az élet nem pónifarm.) De, túl lehet élni. Az LMP törölte a korábban önre kirótt szankcióit. Ezek után aspirál valamilyen posztra? Pontosabban rehabilitált az Etikai Bizottság. Ez a legkommunistább mondat a világon. Elsődleges célom, hogy kongresszusi delegált legyek, aztán meglátjuk. Most nincs is üresedés, úgyhogy egyelőre időszerűtlen a kérdés. Schmuck Erzsébetet viszont vélhetően társelnökké emelik, így Kendernay Jánossal ketten fogják vezetni az LMP-t. Egyikük sem számít ismert politikusnak. Az az elsődleges feladatuk, hogy hitelesen elmondják: az LMP Magyarország zöld pártja. Schmuck Erzsébet ebben rendkívül hiteles. Kendernay János pedig tapasztalt diplomata, azt gondolom kell ilyen típusú ember az ellenzékben.



Schiffer András a kormánylap Magyar Nemzetnek adott interjút közvetlenül október 13-a után, amelyben nagyrészt az ellenzéket bírálja. Ön egyetért vele? Sok mindenben nem értek egyet Schiffer Andrással, de voltak az interjúban igazságok. Ezzel együtt adhatott volna több időt az ellenzéknek a bizonyításra. Az már más kérdés, hogy az élet hamar igazolta, bizonyos esetekben adekvát volt kritikája, hiszen például az új városvezetés Havas Szófiát, vagy Draskovics Tibort ültetette fővárosi cégekbe, bizottságokba. Mészáros Lőrinc végül az üzlettársa lett édesanyjával és nővérével közös cégében? A HVG korábban valóban megírta, hogy Mészáros bevásárolja magát abba a cégbe, ahol tulajdonostárs vagyok, egy hónapja viszont a korábbi írás szerzője már azt állította, hogy ez így nem történt meg. Minden tulajdonom nyilvános, a három újságom is. Többre vágyott a médiában. Mindenki, aki médiával foglalkozik egy ponton rájön, hogy nehéz, pepecselős és nem olcsó mulatság. Nem tudom lesz-e még újságom, gondolkodunk rajta. Hol látja magát 2022-ben? Egy ellenzéki listán befutó helyen lesz, mint LMP-s politikus? Az LMP-ben leszek, ezenkívül fogalmam sincs.