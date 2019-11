A nemzet sportolói arra kérik Karácsonyékat, hogy járuljanak hozzá a 2023-as atlétikai vb megrendezéséhez

Pedig elsősorban nem a főpolgármester és Budapest más vezetői döntenek majd róla, hanem azok, akik elmennek az ügyben népszavazni.

aggódás helyett

A nemzet sportolói a 2023-as atlétikai világbajnokság budapesti megrendezését kérik a főváros új vezetésétől - tájékoztatta a nemzet sportolói nevében Schmitt Pál szombaton az MTI-t. A közlemény szerint a nemzet sportolója címet viselő Balczó András, Hammerl László, Ivánkay Mária, Kamuti Jenő, Kárpáti György, Keleti Ágnes, Magyar Zoltán, Portisch Lajos, Rejtő Ildikó, Schmitt Pál, Székely Éva és Varga János aggodalommal figyeli a világbajnokság megrendezésével kapcsolatos híreket. Meggyőződésük, hogy a nagy világversenyek rendezése nemcsak Magyarország jó hírét keltik, hanem fokozzák a fiatalok érdeklődését a sport iránt, és a magyarok jó szereplésén keresztül hozzájárulnak az egészséges hazaszeretet erősítéséhez is - írta Schmitt Pál. Hozzátette: Budapest ebben az évben Európa sportfővárosa volt, és bizonyította azt is, hogy a legkülönbözőbb sportágakban képes nagy versenyeket rendezni. "Büszkék vagyunk rá, hogy szeretett fővárosunk, Budapest és más nagyvárosok is az országban számos nagy világverseny megrendezésével hozzájárultak hazánk jó híréhez, nemzetközi megbecsültségéhez" - zárul az MTI híre. Ha a nemzet sportolói valóban aggodalommal figyelik a világbajnokság megrendezésével kapcsolatos híreket, akkor bizonyára azt is látták, hogy nagyon úgy tűnik, népszavazás fogja eldönteni a kérdést . A Magyar Atlétikai Szövetség is inkább kampányt indított a 2023-as budapesti világbajnokság megrendezése mellett.