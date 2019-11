Mészöly Kálmán végezheti el a Puskás Aréna nyitómeccsének kezdőrúgását, ha az egészségi állapota is engedi

Nyikita Pavlovics Szimonyan egykori szovjet válogatott örmény labdarúgóval egyetemben.

Ahogy azt a Népszava is megírta , az Uruguay elleni november 15-i barátságos meccsel avatják fel az új nemzeti stadiont, a Puskás Arénát. Óriási az érdeklődés, az elővásárlási szakasz első óráiban több mint 25 ezer jegyet vettek meg a szurkolók, azóta elkelt már minden jegy a stadionavatóra. Ha a nyitómeccs valóban nyilvános is lesz, azért történt néhány olyan dolog az új stadionnal kapcsolatban, amiket valamiért a titkolózás homálya fedett egészen addig, amíg a sajtó rá nem jött a kis turpisságokra. Az egyik ilyen volt, hogy kiderült, nem az Uruguay elleni barátságos meccs lesz az első mérkőzés az új stadionban, ugyanis az első játék már lezajlott, és a Népszava is ott volt . A másik ilyen ügy pedig az volt, hogyszentelték fel és áldották meg az arénátAzt sem hivatalos forrásból lehet tudni, hogy Mészöly Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó, egykori szövetségi kapitány végezheti el a stadionavató mérkőzés kezdőrúgását, ugyanis az információt Mészöly Kálmán fia, Mészöly Géza osztotta meg a sajtóval. Ezek szerint a 93 éves Nyikita Pavlovics Szimonyan egykori szovjet válogatott örmény labdarúgóval közösen kezdenék el szimbolikusan a mérkőzést. Mészöly Géza azt is nyilatkozta, nem biztos, hogy édesapja ott lehet a meccsen. Mint ismert, Mészöly Kálmán évek óta betegeskedik.