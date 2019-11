Mészáros Lőrinc egy év alatt 800 helyet lépett előre a világ leggazdagabb embereinek listáján

Az energiarendszerek megbízható és tiszta működése ma elképzelhetetlen a nukleáris reaktorokban folyamatosan, biztonsággal termelt olcsó és tiszta villamos energia nélkül – erre hívják fel a figyelmet nemzetközi szakértők.

Magyarországon a Paksi Atomerőmű olcsó és kibocsátásmentes, állandó, biztonságos és stabil villamosenergia-termelése a klímapolitikai célok segítése mellett több mint három évtizede javítja az ország versenyképességét, megbízhatóan képes megteremteni az ország gazdasága – a háztartások mellett a többek közt a munkahelyeket jelentő gyárak és egyéb vállalatok – számára az alacsony árú villamos energiát. Pakson „készül” a Magyarországon termelt áram fele, illetve a hazai otthonok, üzemek, irodák és egyéb intézmények, vagyis az ország által felhasznált áram több mint harmada éjjel-nappal, télen-nyáron. Azt a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) jelentése is megállapítja, hogy a legolcsóbb megoldás a klímaváltozás hatásainak csökkentésére a meglévő atomerőművek működésének fenntartása. A kibocsátástól mentes villamosenergia-termelés jelentőségét adja, hogy az energiaszektor összességében 40 százalékban felelős a globális károsanyag-kibocsátásért. A jelenlegi prognózisok szerint az európai energiamixben jelentősen csökkenhet az atomenergia szerepe a következő évtizedekben, miközben a szennyező, fosszilis erőművek kilencvenes évek óta gyakorlatilag változatlan részaránya ilyen időtávon is stagnál majd. Az atomerőművek villamosenergia-termelése olyan eszköz az európai országok – így Magyarország – kezében, amely segítséget nyújt a klímacélok teljesítésében, a klímaváltozás negatív hatásainak csökkentésében. Az atomenergiát elutasító országok esetében mindez egyre több esetben jelent komoly ellentmondást a fenntarthatósági célok és az energetikai gyakorlatok között. A jelenleg 30 országban működő közel félezer atomreaktor a villamosenergia-rendszerek kibocsátásmentes gerincét jelenti, alaperőműként megtermelve az adott ország szükségletének jó részét. Az atomenergia több országban – például Franciaországban vagy Svédországban – bebizonyította már, hogy egyfajta katalizátorként képes működni a fenntartható energiamix megteremtésében. Az atomenergia használata a leggyorsabb és legoptimálisabb útja a szükséges energiamennyiség tiszta megtermelésének, amely nemcsak élhetőbb és egészségesebb környezetet, megfizethető árú villamos energiát jelent, de erősíti az ellátásbiztonságot, és képes csökkenteni a klímaváltozás negatív hatásait is.



Az emberiség egyre több áramot használ, amelynek globálisan mintegy kétharmada fosszilis, azaz jelentős kibocsátást okozó energiatermelés eredményeként származik. Elemzések szerint e jelentős károsanyag-kibocsátással járó energiatermelést 20–45 százalékkal kellene csökkentenie az országoknak. A cél, hogy a több energiát kevesebb fosszilis forrásból állítsa elő a világ, ehhez pedig a megújuló és az atomenergia együttes fejlesztésére van szükség. Az atomerőművek már ma is óriási mennyiséggel, évi mintegy 2,5 milliárd tonnával csökkentik a globális szén-dioxid-kibocsátást, ahhoz képest, mintha a teljesítményüknek megfelelő szénerőmű termelné meg a szükséges energiát. A jövő áramát a megújuló és az atomenergián alapuló energiamix termelheti meg reálisan, hiszen az egyre több energiát a klímaváltozás hatásainak elkerülése érdekében a szén-dioxid-kibocsátás nagyarányú csökkentésével párhuzamosan kell megtermelni. A növekvő energiaigény kielégítéséhez, illetve a fosszilis energiahordozók súlyának visszaszorításához a megújulók mellett az atomerőművi kapacitásokra is szükség van. Azon országokban, ahol az elmúlt időszakban állítottak le atomerőművi blokkokat, helyettesítő, többségükben gáz- vagy széntüzelésű erőműveket kellett csatsorba állítani. Ez pedig nemcsak sokkal többe kerül, de növeli a káros anyagok kibocsátását is. Magyarország 2030-ra mintegy 40 százalékkal csökkentheti az üvegházhatású gázok emisszióját az 1990-es állapothoz képest. Emellett természetesen az is cél, hogy ez a csökkentés ne lassítsa a gazdaság növekedését, ehhez pedig alacsony energiaárak kellenek. Az atomenergiára szükség van a gazdasági versenyképesség, a folyamatos áramtermelés és a károsanyag-kibocsátást csökkentése miatt is. Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Paksi Atomerőmű Fotó: Bodajki Ákos