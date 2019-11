Mészáros egy lépéssel közelebb a mintagazdasághoz a nagyobb szabadságért

A Talentis Agro Zrt. kizárólagos tulajdonába került a több agrárérdekeltséget, köztük a több mint fél évszázados szakmai múltra visszatekintő Gödöllői Tangazdaság Zrt.-t is magában foglaló Kartali Vagyonkezelő Zrt – tudatta kedden a Mészáros-csoport kommunikációs igazgatósága.

A visontai gazdaságtól hatvan kilométerre lévő tangazdaság az integrációval együtt több mint 4500 hektáros birtokon foglalkozik növénytermesztéssel Kartal és Hatvan térségében, de hozzájuk tartozik az északkelet-magyarországi régió egyik legfontosabb kalászos vetőmagüzeme, amelynek saját vizsgálati laboratóriuma is van. Övék az ország legnagyobb pálinkafőző üzeme. Lapunk szeptemberben arról írt , nem kell már sokáig várni arra, hogy Orbán Viktor kormányfő barátja, Mészáros Lőrinc mintagazdaságot alapítson a birtokaira építve – ezeket a törvény „puhábban” kezeli, s nagyobb szabadságot biztosít a termelésben, mint az "egyszerű" agárgazdaságoknak. Ennek egyik feltétele azonban egy kutatóbázis megléte, amely a gödöllői tangazdaság felvásárlásával ugyan még nem teljesült, de informátoraink szerint Mészáros most egy lépéssel közelebb került ehhez is. A tangazdaság több szálon köthető ugyanis a Gödöllői Szent István Egyetemhez – például közösen indítottak duális képzéseket. Az egyetem többségi tulajdonában lévő kutatóintézetnek pedig már most is egy olyan, a tudományokhoz nem köthető szolnoki férfi az ügyvezetője, akinek sokak szerint strómanként az a feladat jutott, hogy a valódi szereplőkről elterelje a figyelmet.