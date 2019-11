A Corvinus mintájára szabják át a győri egyetemet

A BCE után a Széchenyi István Egyetem kerülhet ki az állami fenntartásból. Pedig a mintául szolgáló átalakítás nem volt zökkenőmentes.

Már jövő nyáron a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) mintájára alakulna át a győri Széchenyi István Egyetem (SZE) – értesült lapunk. Pedig a Corvinuson sem zökkenőmentes az átállás. Információink mindez egy hétfői dékáni értekezleten került szóba. Úgy tudjuk, az intézmény vezetése akár már idén is készen állt volna az átalakítási folyamatok megindítására, ám „stratégiai okokból” a későbbi időpont mellett döntöttek. Korábban az SZE rektora, Földesi Péter sem rejtette véka alá, örömmel fogadná az átalakítást. A szeptemberi tanévnyitón arról beszélt: „A Corvinus-modell megy tovább, és potenciálisan ilyen irányba indulhat el a Széchenyi István Egyetem is”. A Népszava is megírta , hogy idén júliustól már nem az állam, hanem egy erre a célra létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Maecenas Universitatis Corvini a Corvinus Egyetem fenntartója. A működéshez szükséges alaptőkét a MOL és a Richter 10-10 százalékos, összesen 380 milliárd forint értékű, állami tulajdonú részvénypakettje biztosította, amit átadtak az alapítványnak – melynek kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt MOL-vezér lett. Így a Corvinus kiszabadulhatott az állami fenntartás „béklyóiból”.

A Corvinus-modell gyors átvétele meglepő, mert bár a kormány szerint siker az egyetem fenntartóváltása, az ott dolgozók közül többen vitatják ezt. Egyikük azt mondta lapunknak: továbbra is nagy a bizonytalanság, a vezetés nem vonja be az oktatókat és a hallgatókat sem az átalakítás folyamataiba, csak kész tények elé állítja őket. Egy másik BCE-munkatárs szerint aggasztó folyamatok kezdődtek, a fenntartó alapítvány kuratóriuma például egyoldalúan, a dékánokból, oktatókból álló szenátus bevonása nélkül módosított az intézmény működési szabályzatán, ami sérti az egyetemi autonómiát. A fenntartóváltás után az oktatók közalkalmazotti státuszukat is elveszítették, ennek következményeiről az egyetemi szakszervezettel továbbra sincs megegyezés. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter már augusztusban arról beszélt, hogy a Corvinus új fenntartói modelljének tapasztalatai pozitívak, ezért a tervek között szerepel további felsőoktatási intézmények esetében is e modell megvizsgálása. Potenciális jelöltként említette a Széchenyi István Egyetemet, a Kecskeméti Egyetemet és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet is. Nem véletlen, hogy a potenciális jelöltlistán épp a SZE áll az első helyen – háttérben a győri Audi-gyárral. Az Audi Hungaria Zrt. már több mint tíz éve együttműködik az egyetemmel, ahol saját kara is van (Audi Hungaria Járműmérnöki Kar), és a várható átalakításokból is kiveheti a részét. Az Audi Hungaria árbevétele tavaly mintegy 2400 milliárd forint volt. Érdeklődtünk a cégnél, szerepet vállalnak-e az egyetem várható fenntartói modellváltásában, de lapzártánkig nem kaptunk tájékoztatást. A SZE jövőjével kapcsolatban kerestük az intézmény rektorát, Földesi Pétert, valamint a kancellárt, Filep Bálintot is, de nem reagáltak. Hallgatásba burkolózott az Innovációs és Technológiai Minisztérium is.