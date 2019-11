Megint bűzlik valami Mészáros Lőrinc erőműve körül

Valami szúrós szagú folyadékot szivattyúznak egy kútba, ahonnan a lé egy kis patakba folyik. A szintén Mészáros tulajdonában lévő gabonafeldolgozó is felelős lehet a szennyezésért.

Újra érezték a szúrós szagot a jelenleg még Mészáros Lőrinc érdekeltsége tartozó, de az állami MVM Magyar Villamos Művek Zrt-nek múlt héten megvételre felajánlott visontai Mátrai Erőmű környékén. Korábban megírtuk, a gyárban többen is rosszul lettek , hányingerre, orrfolyásra, viszketésre panaszkodtak, s a szemük is bepirosodott. Azóta kiderült, hogy a gyári szivattyúállomás környékén november 7-én a megengedett határértéket többszörösen meghaladó koncentrációban mértek kénhidrogént és határérték közeli mennyiségben nitrogén-monoxidot – a helyiséget lezáratták, kiszellőztették, a későbbi mérések pedig már nullás értékeket jeleztek – derült ki egy pénteki tájékoztatón. Hétfőn egy olvasó jelezte a 24.hu-nak , hogy vasárnap több kilométer hosszú tömlőt helyeztek ki az erőmű mögé: a hírportál munkatársai a helyszínen azt tapasztalták, hogy egy csaknem tíz centiméter átmérőjű műanyag vezeték az erőmű mögötti patakból szúrós szagú folyadékot szállított egy útmenti kútba, ahonnan a víz egy Detk község felé csordogáló kis érbe ömlik. A beömlésnél a szennyvízgyanús folyadék kékesszürkére festette a vizet. A szennyvíz értesüléseik szerint származhatott az erőmű melletti, a szintén Mészáros Lőrinc tulajdonában levő, gabonafeldolgozással foglalkozó Viresol Kft.-től is. Sokak szerint egyébként ez az üzem okozta a korábbi bűzt is, amely az erőmű által beszivattyúzott Őzse-völgyi tározóban elbomló fehérjék miatt keletkezhetett, február óta ugyanis ebbe a tározóba engedi az elvileg tisztított szennyvizét és csapadékvizét a Viresol Kft. búzafeldolgozója és keményítőgyára. A bűz és a gázok keletezésének okaik feltáró, külső szakértőkkel folytatott vizsgálat még tart. Simon Gergely, a Greenpeace vegyészeti szakértője csapatával a múlt héten mintákat vett a gyár közeli vízfolyásokban: ő lapunknak hétfőn azt mondta, ennek eredményére még szintén várni kell. Hankó Norbert, az erőmű biztonsági szakértője a múlt héten közölte, hogy az Őzse-völgyi tározó leeresztését megkezdték, a visszamaradó iszapot, amiben benne lehetnek a bomlásterméket, kikotorják, veszélyes anyagaként elviszik és megsemmisítik, majd friss vízzel töltik fel a tavat. Elképzelhető, hogy ezzel függ össze a vasárnap tapasztalt vízszivattyúzás is, ezt azonban nem tudtuk megerősíteni vagy cáfolni: az erőmű vezetése azt közölte, hogy a bűz okait feltáró vizsgálat lezárultáig nem nyilatkozik, a katasztrófavédelem Heves megyei szóvivője pedig nem reagált.