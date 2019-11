Egyetem Zrt. -Radikálisan átszabják a Corvinust

Az új vezetés úgy irányítja a Corvinust, mintha az egy vállalat lenne - kifogásolják az oktatók a „menedzsment” átszervezési eljárását.

Drasztikus szervezeti átalakításokra készül a nyáron alapítványivá tett Budapesti Corvinus Egyetem új vezetése, február elejétől megszüntetik az összes, a gazdálkodási, a társadalomtudományi és a nemzetközi kapcsolatok, valamint a közgazdaság-tudományi kart – értesült a Népszava. A karok szerepét a már most is működő 11 egyetemi intézet veszi át. Ezek közül 6 üzleti, 3 közgazdasági, 2 pedig társadalomtudományi profilú lesz. Információink szerint az intézetek az akadémiai műhelyekért felelős rektorhelyettes alá tartoznak majd és – legalábbis az egyetem vezetésének ígérete szerint – az eddiginél nagyobb autonómiát élveznek. A Corvinus új irányítói ígérik azt is: az egyes intézeteket saját szakmai- tudományos profiljának kialakításában „önigazgatás érvényesül” majd, megmaradnak a szakfejlesztési bizottságok is, amelyekben az oktatók, hallgatók is képviseltetik magukat. Az átalakításokat bírálják az oktatók. Az egyetem karain működő kari tanácsok ugyanis eddig véleményt mondhattak az intézmény költségvetéséről, az adott karon működő szakokról. Toronyai Gábor, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Corvinuson működő bizottságának vezetője pedig azt emelte ki: még az is kérdéses, hogy a Palkovics László innovációs miniszter által kinevezett alapítványi kuratórium törvényesen írta-e át a szenátus döntése nélkül az egyetem szervezeti és működési szabályzatát, ami jogalapot teremt a karok megszüntetésére. A dolgozók félelme szerint nem csak a kari tanácsok szűnnek meg, az egyetem szenátusának jogköre is szűkülni fog, intézményfenntartási és költségvetési ügyekben ezentúl valószínűleg nem lesz hatásköre, arról a fenntartó alapítvány kuratóriuma dönt a jövőben. Mint arról korábban írtunk, idén júliustól már nem az állam, hanem egy erre a célra létrehozott vagyonkezelő alapítvány, a Maecenas Universitatis Corvini a Corvinus Egyetem fenntartója. A működéshez szükséges alaptőkét a MOL és a Richter 10-10 százalékos, összesen 380 milliárd forint értékű, állami tulajdonú részvénypakettje biztosította, amit átadtak az alapítványnak – amelynek kuratóriumi elnöke Hernádi Zsolt MOL-vezér lett. A lapunknak név nélkül nyilatkozó érintettek erősen kifogásolták azt is, hogy nem kapnak időben tájékoztatást az őket is érintő döntésekről. – Az új vezetés úgy irányítja a Corvinust, mintha az egy vállalat lenne. Az alapítvány kuratóriuma úgy viselkedik, mint egy igazgatótanács és elvárják, hogy a döntéseik mindenfajta konzultáció nélkül megvalósuljanak. Csakhogy ez nem egy vállalat, ez egy egyetem – mondta egy oktató lapunknak.



a győri Széchenyi István Egyetem kerülhet ki az állami fenntartásból.) A Corvinus vezetése úgy érvel az átalakítás mellett: az egyetemi karok megszüntetésével fölösleges párhuzamosságokat szüntetnek meg, nem lesznek például külön kari tanulmányi osztályok, és az egyetemen belüli együttműködést ösztönzik. Másrészt olyan külföldi mintát vesznek most át, amely általános a Corvinust is a soraiban tudó Community of European Management Schools (CEMS) egyetemi hálózatnál. – Az oktatóink közül sokan szereztek tapasztalatot a CEMS egyes egyetemein is, így első kézből tájékozódhatnak róla, hogy máshol miként működik ez a modell – mondta lapunknak egy corvinuszos vezető. Az oktatók információhiánya kapcsán azt mondták: egy átalakulási folyamat közben nem lehet minden egyes lépésről előre tájékoztatni a munkatársakat, mert „azzal elveszne a mozgástér az időközbeni korrekcióra", Anthony Radev, a Corvinus elnöke pedig végiglátogatta az intézeteket szeptemberben, októberben és igyekezett minden kérdésre válaszolni. (Ehhez képest az oktatók hétfőn fél ötkor kaptak egy körlevelet a változásokról, miután lapunk megkereste az egyetem vezetését.) Az egyetem leszögezte: az átalakítás nem befolyásolja a 2020-as felvételit, a már korábban meghirdetett feltételekkel jelentkezhetnek a Corvinusra a hallgatók. Azt Toronyai Gábor is kifogásolta, hogy az eddigi átalakításokba nem vonták be az érdekképviseletet. Így például mind a mai napig nem világos, hogy az államiból alapítványi egyetemmé tett intézményben a közalkalmazotti jogviszony megszűnése után milyen védettségek és juttatások illetik meg a dolgozókat. Toronyai Gábor szerint mindenről csak utólag értesülnek, amikor már kész tényeket közölnek velük. Pedig – emelte ki – az átláthatóság már csak azért is fontos lenne, mert a Corvinust alakították át elsőként a magyar felsőoktatásban, és várhatóan modellértékű lesz a többi intézmény esetében is. (Arról a napokban a Népszava számolt be elsőként, hogy a Corvinus után következőként