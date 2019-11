A kórházi beszállítók megunták, hogy 64 milliárddal tartoznak nekik, levelet írtak Orbánnak

A képviselők megbízták Karácsony Gergelyt, hogy kezdjen tárgyalásokat a kormánnyal. A parkolási szabályok módosításáról is döntöttek.

Megkezdődött a fővárosi önkormányzat közgyűlése, ahol döntés születik a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezéséhez szükséges atlétikai csarnok megépítéséről. Ehhez kapcsolódva több tucat fiatal tüntetett a Városháza előtt a stadion megépítését és a világbajnokság megrendezését követelve. A Miniszterelnökség reggel kiadott közleményére reagálva, amelyben jelezték, hogy elfogadjak a csepeli és a ferencvárosi önkormányzat feltételt, a szocialista frakció vezetője úgy reagált, csak olyan feltétellel járulnak hozzá az építés ez, ha a versenyen túl a csarnok a fővárosiak szabadidő és tömegsport igényeit elégíti ki. Horváth Csaba azt is elmondta, a fővárosi parkolási rendelethez módosító javaslatot adnak be, hogy olcsóbb legyen a mobilparkolás, aminek kényelmi díja ma 75-115 forint közötti összeg. Egységes tarifarendszert kell kialakítani - tette hozzá sajtótájékoztatóján Zugló polgármestere.



Pluszpénz a téli krízisellátásra

A Közgyűlés közben döntött a hajléktalanok téli, úgynevezett krízisellátásának javítását célzó intézkedésekről. A többletfeladatok biztosítására 47 millió forintot különített el.

A testület egyhangúlag támogatta Karácsony Gergely főpolgármester javaslatát, és felkérte, hogy az ellátásban részt vevő intézményekkel és szervezetekkel együttműködésben tegyen hathatós lépéseket az éjjeli menedékhelyek koordinált és intenzív élősködőmentesítése, a férőhelyek akadálymentesítése, aktív lábadozó férőhelyek számának bővítése és az alacsonyküszöbű férőhelyek biztosítása érdekében. A képviselők külön szavazással - 11 igen, 20 nem és 1 tartózkodás mellett - elutasították, hogy a téli krízisidőszak előtt felmérjek a fővárosi fenntartású idősotthonok esetleges szabad férőhelyeit, hogy idős hajléktalan embereket lehessen elhelyezni sürgős esetben. A kérdésről éles vita bontakozott ki, de a javaslat egészet, vagyis hogy dolgozzanak ki egy stratégiát a hajléktalanná válás megelőzésére, támogatták a képviselők.

Kevesebb parkolóóra, hosszabb türelmi idő

Jövő július elsejétől kizárólag a kerületi önkormányzatok által létrehozott szolgáltatók végezhetik majd a parkolási díjfizetés ellenőrzését, és csak ezek szabhatnak ki jövőben pótdíjat, ezt a feladatot nem lehet külső vállalkozóra bízni - ez a legfontosabb pontja a parkolási rendelet módosításának, amit 18 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 13 tartózkodás mellett fogadott el a Közgyűlés. Ritkítják majd a parkolójegy-kiadó automaták sűrűségét is, a legkisebb távolságot 75 méterről 250 méterre növelik. Emiatt nő a díjfizetés türelmi ideje is a jelenlegi 5 percről 10 percre. A képviselők arról us határoztak, hogy kezdeményezik a mobilfizetés kényelmi díjának csökkentését a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-nél és a telefonos szolgáltatóknál.



Nagy vita az atlétikai stadionról

A közgyűlés hosszasan tárgyalt arról, felhatalmazza-e Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezésével összefüggő beruházásokról folytasson tárgyalást a kormánnyal. Láng Balázs, a Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor kevésnek tartotta, ha Budapest 50 milliárd forintot kér egészségügyi fejlesztésekre a központi költségvetésből, azt javasolta, a főváros is tegyen mellé ugyanekkora összeget. A főpolgármester válaszában kiemelte, minden kerület hozzáad a kormányzati pénzekhez ma is, ha a lakosság egészségügyi ellátásáról van szó, a további lehetőségekről lehet egyeztetni, de most csak arról kell dönteni, hogy tárgyaljanak-e kormánnyal a feltételekről. Több polgármester is hangsúlyozta, ez nem csak egyes kerültekről szól, hanem egész Budapestről. Pikó András VIII. kerületi polgármester például azt kérte, kérjenek garanciát a feltételek teljesítésére a kormánytól, mert ez a vezetés eddig nem mutatkozott feltétlenül szavatartónak. Ehhez csatlakozva Horváth Csaba jelezte, február végi határidővel követeljek meg az első 10 milliárd elkülönítését. Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes kijelentette, a főváros vezetése továbbra sem stadionpárti, nem bíznak a kormányban, és azt gondolják, ha a Fidesz kormány elvette a kórházakat, adjon pénzt is a működésük biztosítására, vagy adja vissza a pénzzel együtt az önkormányzatoknak az intézményeket. Ezután heves vita bontakozott ki a budai kórházfejlesztésekről is, aminek végén Pokorni Zoltán azzal csillapította a kedélyeket, hogy vége van a kampánynak, ráadásul Budán elférne két nagy kórház is. Döntés még nem született a kérdésről.

Karácsony tárgyaljon a kormánnyal

A hosszú vita után a közgyűlés végül egyhangú igennel támogatta, hogy a főpolgármester tárgyaljon a kormánnyal az atlétikai stadion építéséről, Karácsony Gergely jelezte, még ma levélben kéri Gulyás Gergely kancelláriaminisztert, hívja össze a közfejlesztések tanácsát. A Közgyűlés az igen szavazattal elfogadta Karácsony Gergely korábban bejelentett feltételeit. Az öt feltétel:

az Egészséges Budapest Program keretében adjon a kormány a meglévő forrásokon túl 5 év alatt 50 milliárd forintot a kerületi önkormányzatoknak egészségügyi alap- és szakellátás fejlesztésére;

a stadion megépítésével együtt induljon meg a zöldfelületek növelése, a Csepeli Nagyerdő Program beindítása, ami lényegében egy új Városliget kialakítását takarja;

ne csak a versenysportokat és ne csak egy egyszeri alkalmat szolgáljon a beruházás, hanem a tömegsportokat is, valamint a kulturális életet;

a beruházással kapcsolatos minden szerződés legyen nyilvános, a közpénz-költés legyen átlátható;