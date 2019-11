Meggyilkolt riporter buktatja meg a máltai kormányt

Sajtóértesülések szerint órákon belül lemond Joseph Muscat miniszterelnök, miután kabinetjének tagjai belekeveredtek Daphne Caruana Galizia oknyomozó újságíró megölése nyomán kirobbant botrányba.

Drámai órákat élt át Málta csütörtökről péntekre virradóra. A kormány elutasította a letartóztatott milliomos, Yorgen Fenech indítványát – jelentette be Joseph Muscat hajnali fél négykor, a kabinet hét órán keresztül húzódó válságtanácskozása után. A kormányfő szerint egyhangúlag döntöttek így, mégpedig a főügyész és a rendőrfőnök javaslata alapján. Elismerte, hogy a két évvel ezelőtti gyilkosság „megrendítette a demokráciát”, ugyanakkor az általános várakozásokkal ellentétben nem mondott le. Akkor még arra készült, hogy hivatalban marad a nyomozás lezárásáig. Ám a nyomás egyre nagyobb, és úgy tűnik, a kormányfőnek már nincs hova hátrálnia. Pénteken délutánra a helyi sajtó kész tényként kezelte, hogy Muscat „órákon belül” távozni kényszerül. Állítólag már közölte elhatározását közvetlen munkatársaival, és búcsúzó televíziós beszédét fogalmazza. Erre utal az is, hogy napközben felkereste a köztársasági elnököt, de a találkozóról nem árultak el részleteket. Az államfő, akinek az alkotmány értelmében új kormányalakítási megbízást kell adnia, elhalasztotta jövő hétre tervezett londoni látogatását. Lefújták a kormányzó Munkáspárt vasárnapi rendezvényét is. A kormányfő lemondását követelők összeférhetetlenségről beszélnek, szerintük Muscat akadályozza az igazság felderítését. „A miniszterelnök felügyeli a nyomozást a legjobb barátja ellen, akit a jelek szerint felmentenek, még mielőtt bíróság elé kellene állnia”, összegezte a helyzetet pénteki vezércikkében a szigetország vezető napilapja, a Times of Malta. A szóban forgó „legjobb barát” Keith Schembri, a kormányfő jobbkeze. Hétfőig egyben a kabinetfőnöke is volt, ám lemondása után néhány órával a rendőrség kihallgatta, majd őrizetbe vette. Sajtóhírek szerint Fenech őt nevezte meg a bérgyilkosság értelmi szerzőjeként. A 2017 őszén felrobbantott oknyomozó riporter, Daphne Caruana Galizia röviddel halála előtt korrupcióval vádolta meg Schembrit és más ismert politikusokat. A lovinmalta.com online hírportál rendőrségi forrásokra hivatkozva azt írja, hogy a milliomos megemlítette a miniszterelnököt is, de egyelőre nem ismert, hogy pontosan mit mondott róla. A gyanúsított feltehetőleg abban bízik, hogy feltáró vallomás esetén enyhébb büntetést kap, akár vádalku híján is, míg ellenkező esetben az ítélet életfogytiglan is lehet. Az éjszakai kormányülés alatt ezrek tiltakoztak Vallettában, a miniszterelnöki hivatal, a Castille előtt. A tüntetők jelszava szerint „Muscat kezéhez vér tapad”. Hatalmas felháborodást keltett a tömegben az a hír, hogy közben Schembrit váratlanul szabadlábra helyezték. A tömegben ott volt a meggyilkolt újságírónő fia, Matthew Caruana Galizia is. „Teljesen abszurd. A rendőrség a Facebookon tesz közzé egyetlen mondatot: megvizsgáltuk Keith Schembrit, nem találtunk ellene bizonyítékot, kiengedtük. És még azt akarják, hogy elhiggyük nekik ezt a szemetet!” - nyilatkozta feldúltan. Hozzátette, hogy a családot a hatóságok elzárják az információktól. A fiatalembert hajnalban nem engedték be a miniszterelnök sajtótájékoztatójára, a bent lévő újságírókat pedig nem engedték ki onnan, amíg Muscat szigorú védőőrizet mellett elhagyta az épületet. Két évig tartó helyben járás után a nyomozás a múlt héten kapott lendületet. A felbujtó és a feltételezett merénylők között közvetítő taxisofőr beismerő vallomása alapján a jachtján vették őrizetbe Yorgen Fenechet, az ország egyik leggazdagabb emberét. Úgy tudni, hogy a közismerten jó politikai kapcsolatokkal rendelkező kaszinótulajdonos a Földközi-tengeren Tunéziába próbált szökni, miután telefonon többször is beszélt a kabinetfőnökkel. Később, már a rács mögött, ő maga ajánlotta fel a nyomozóknak: ha kegyelmet kap, leleplezi Schembrit és két minisztert, Konrad Mizzit és Chris Cardonát. Ezután mindhárom politikus lemondott, de tagadta bűnösségét. Az ügy hátterében az a korrupciós botrány áll, amelyet még a Panama-akták néven elhíresült dokumentumok alapján robbantott ki a nem sokkal később megölt újságírónő. Kutatásai szerint az Electrogas nemzetközi konzorcium, amelynek Fenech egyik cége és az azeri állami energiavállalat is tagja, off-shore cégeken keresztül megvesztegette a máltai kormány több tagját – elsősorban Schembrit és Mizzit, aki akkor az energiaügyi tárcát vezette –, hogy megbízást kapjon egy gázerőmű építésére. Az Európai Parlament frakciói csütörtökön megállapodtak, hogy sürgős tényfeltáró missziót küldenek a mediterrán szigetországba. Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) német frakcióvezetője Strasbourgban úgy fogalmazott, hogy „a máltai helyzet következményekkel jár az egész európai projektre nézve”. Hírek szerint a képviselők szankciókat fontolgatnak a vallettai kormány ellen. A fővárosban közben újabb tüntetést hirdettek lapzártánk utánra. Napközben a Máltai Egyetem diákjai és oktatói úttorlaszokat emeltek, hogy kikényszerítsék a kormány lemondását.